Часто чеснок для любимого блюда нужно не просто измельчить, а превратить в пюре. Для этого и понадобится вам терка. Конечно, натереть зубчики совсем несложно, а вот достать все дольки из нее и отмывать посуду потом проблематично. Мы же знаем способ, как не испачкать кухонные принадлежности.
И еще 11 кухонных лайфхаков, которые упростят вам жизнь
Вся хитрость в пленке или в полиэтиленовом пакете. Этот кухонный трюк стар как мир, но догадываются о нем единицы. Итак, берите и вы себе на вооружение, чтобы упростить себе жизнь.
Как натереть чеснок и сохранить терку чистой
- Возьмите кусок пищевой пленки или целлофановый пакет. Намотайте пленку поверх терки так, чтобы она зафиксировалась.
- Далее обычным способом натирайте чеснок. Измельченные зубчики останутся на пленке, а терка при этом совсем не испачкается.
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Оберните терку пленкой или полиэтиленовым пакетом / Фото cookit.guru
Натирайте чеснок без загрязнения посуды / Фото cookit.guru