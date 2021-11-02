Часто чеснок для любимого блюда нужно не просто измельчить, а превратить в пюре. Для этого и понадобится вам терка. Конечно, натереть зубчики совсем несложно, а вот достать все дольки из нее и отмывать посуду потом проблематично. Мы же знаем способ, как не испачкать кухонные принадлежности.

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Вся хитрость в пленке или в полиэтиленовом пакете. Этот кухонный трюк стар как мир, но догадываются о нем единицы. Итак, берите и вы себе на вооружение, чтобы упростить себе жизнь.

Как натереть чеснок и сохранить терку чистой

Возьмите кусок пищевой пленки или целлофановый пакет. Намотайте пленку поверх терки так, чтобы она зафиксировалась. Далее обычным способом натирайте чеснок. Измельченные зубчики останутся на пленке, а терка при этом совсем не испачкается.

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Не бойтесь, что пленка или пакет порвется. У них достаточно плотности для того, чтобы не зацепиться за металлические зубчики.



Оберните терку пленкой или полиэтиленовым пакетом / Фото cookit.guru