Як налагоджувати корисні зв'язки: 5 дієвих порад
Не залежно від того, де і ким ви працюєте, спілкування з новими людьми – це прекрасний досвід, який можна використати з користю. Саме налагодження корисних зв'язків допоможе у складній ситуації, коли вам потрібно знайти нову роботу, звернутися до кращого лікаря чи придбати якусь важливу річ.
Джерело:24 канал
Налагоджувати корисні зв'язки досить складно, але ми розповімо, як це можна робити простими способами, без маніпуляцій та жорстких методів.
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Нова звичка
Намагайтеся зробити так, щоб налагодження корисних зв'язків стало вашою постійною звичкою. Так у вас збільшуватиметься кількість контактних номерів у телефонній книзі, кількість підписників у соцмережах і кількість тих людей, з якими можна погуляти, відпочити, випити чашку кави.
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Даруйте приємні емоції
Під час знайомства з новими людьми даруйте їм позитивні емоції й намагайтеся створити враження, які збережуться в пам'яті інших. Так ви змусите нових знайомих часто вас згадувати й навіть несвідомо спровокуєте на перший крок у розвитку подальшого спілкування.
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Не пліткуйте
Ніхто не любить, коли про них пліткують. Тому намагайтеся цього уникати в будь-якому спілкуванні. Будь-яке пліткування можна перевести в інше річище, розпочавши хвалити людину, яку раніше обговорювали.
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Будьте в гарному настрої
Навчіться позбуватися негативу і бути в гарному настрої. Ваші знайомі будуть радіти вашій позитивній енергії, гарному настрої та оптимістичному погляду на життя. Негативно налаштовані люди завжди від себе відштовхують.
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Поважайте людей будь-яких професій
Статус будь-якої людини не має значення. Ставтеся до кожного так, наче він президент великої компанії. Хто зна, можливо, одного дня саме так і станеться.
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