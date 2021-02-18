Нам усім подобається спілкуватися з розумними співрозмовниками. Проте не завжди одразу можна зрозуміти, чи людина грає певну роль чи є абсолютно щирою та "справжньою".

Якщо ви прагнете "впускати" у своє оточення людей, які вас будуть надихати, мотивувати чи "тягнути вгору", для початку навчіться розпізнавати таких людей. Усім їм властиві деякі однакові риси.

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Знає, чого хоче

Розумна людина – це не завжди та, яка робить все ідеально. Але вона завжди знає, чого вона хоче і як зробити так, щоб втілити це в життя. Вона докладає максимальних зусиль, щоб реалізувати все задумане. А в процесі всі можуть помилятися, стомлюватися чи виснажуватися. Головна відмінність розумної людини – вміння робити висновки і йти далі.

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Вміє слухати співрозмовника

Вміння слухати – це особлива риса характеру, яка точно не нашкодить. Окрім того, що так розумні люди дізнаються багато нового, вони ще й знаходять тих, хто може стати важливими в їхньому житті. У сучасному світі всі цінують тих, хто здатен вислухати та за потреби підтримати.

Охайно виглядає

Хто б там що не казав, усі ми знаємо, що зустрічають по одежині. Тому дуже важливо виглядати охайно. Не обов'язково це має бути дорогий брендовий одяг. Але він обов'язково має бути чистий та випрасуваний. Окрім цього, розумні люди дбають про вигляд свого обличчя, зубів та рук.

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Має хорошу пам'ять

Дуже часто людину вважають розумною через те, що вона багато знає. А знає вона багато через те, що має хорошу пам'ять і легко все запам'ятовує. Для цього, потрібно постійно виконувати різні вправи, багато читати й розвиватися у різних сферах.

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Має впевнену поставу

Наше тіло, жести й навіть одяг здатні сказати набагато більше, ніж ми самі. Тому, розумні люди випромінюють впевненість у собі, мають правильну поставу, чіткі рухи та переконливий погляд.

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Завжди розширяє кругозір

Розумні люди не категоричні у своїх поглядах. Вони здатні чути інших, можуть йти на компроміс та постійно готові до чогось нового. Це може допомогти в особистісному розвитку чи навіть в розвитку власного бізнесу.

Культурне мовлення

Розумна людина не вживає лайливих слів, говорить ввічливо, чемно та грамотно. Окрім цього, такі люди ніколи не хваляться своїм інтелектом чи особливими вміннями.

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