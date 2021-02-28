Независимо от того, где и кем вы работаете, общение с новыми людьми – это прекрасный опыт, который можно использовать с пользой. Именно налаживания полезных связей поможет в сложной ситуации, когда вам нужно найти новую работу, обратиться к лучшему врачу или приобрести какую-то важную вещь.

Налаживать полезные связи достаточно сложно, но мы расскажем, как это можно делать простыми способами, без манипуляций и жестких методов.

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Новая привычка

Старайтесь сделать так, чтобы налаживания полезных связей стало вашей постоянной привычкой. Так у вас будет увеличиваться количество контактных номеров в телефонной книге, количество подписчиков в соцсетях и количество людей, с которыми можно погулять, отдохнуть, выпить чашку кофе.

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Дарите приятные эмоции

Во время знакомства с новыми людьми дарите им положительные эмоции и старайтесь создать впечатления, которые сохранятся в памяти других. Так вы заставите новых знакомых часто вас вспоминать и даже бессознательно спровоцируете на первый шаг в развитии дальнейшего общения.

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Не сплетничайте

Никто не любит, когда о них сплетничают. Поэтому старайтесь этого избегать в любом общении. Любую сплетню можно перевести в другое русло, начав хвалить человека, которого раньше обсуждали.

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Будьте в хорошем настроении

Научитесь избавляться от негатива и быть в хорошем настроении. Ваши знакомые будут радоваться вашей положительной энергии, хорошему настроению и оптимистическому взгляду на жизнь. Негативно настроенные люди всегда от себя отталкивают.

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Уважайте людей любых профессий

Статус любого человека не имеет значения. Относитесь к каждому так, как будто он президент большой компании. Кто знает, возможно, однажды именно так и произойдет.

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