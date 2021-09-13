Як прокачати сідниці вдома: відео ефективної вправи з гумкою
Джерело:інстаграм TrainAtHome
Красиве підтягнуте тіло сьогодні у моді. І один з пунктів, який дозволяє бути у тренді, – підкачані сідниці. Тож сьогодні розповідаємо й показуємо, яку вправу потрібно виконувати, якщо ви хочете швидких результатів. Зберігайте відео і не забувайте тренуватися разом з Ідеї 24!
Про пружні об'ємні сідниці мріють ледь не усі. І тренери з TrainAtHome показали одну з дієвих вправ для красивої попи. Виконувати її можна як в залі, так і вдома. А все, що вам потрібно, – лише мініджгут, трохи простору і регулярність тренувань. Тоді результати точно не заставлять себе чекати.
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Вправа для прокачування сідниць у домашніх умовах
У положенні напівприсяді робіть енергійні відведення ноги з фітнес-гумкою, крокуючи назад. Не забувайте чергувати ногу. Виконуйте вправу 40 – 60 секунд по 3 кола.
При таких рухах у роботу включені: великий, середній і малий сідничні м'язи, задня поверхня стегна. За допомогою ефекту опору залучаються також м'язи-стабілізатори і дрібні м'язові групи, які не завжди вдається опрацювати класичним шляхом.
Ефективність різних вправ для сідниць у цифрах
- під час станової тяги сідничні м'язи активуються на 52%;
- під час присідання – на 45%;
- вправи, засновані на відведенні стегна назад, забезпечують понад 100% активації сідничних м'язів;
- підйом стегон – 119% активації;
- відведення стегна назад на колінах – 112%;
- підйом зігнутих ніг назад – 111%.
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Текст публікації TrainAtHome:
Ефективна вправа для прокачування сідниць. Можна виконувати як в залі, так і вдома. Потрібні тільки мініджгут і трохи простору.
Виконуємо 40-60 секунд. У роботу включені: великий, середній і малий сідничні м'язи, задня поверхня стегна. За допомогою ефекту опору залучаються також м'язи-стабілізатори і дрібні м'язові групи, які не завжди вдається опрацювати класичним шляхом.