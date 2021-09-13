Про пружні об'ємні сідниці мріють ледь не усі. І тренери з TrainAtHome показали одну з дієвих вправ для красивої попи. Виконувати її можна як в залі, так і вдома. А все, що вам потрібно, – лише мініджгут, трохи простору і регулярність тренувань. Тоді результати точно не заставлять себе чекати.

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Вправа для прокачування сідниць у домашніх умовах

У положенні напівприсяді робіть енергійні відведення ноги з фітнес-гумкою, крокуючи назад. Не забувайте чергувати ногу. Виконуйте вправу 40 – 60 секунд по 3 кола.

При таких рухах у роботу включені: великий, середній і малий сідничні м'язи, задня поверхня стегна. За допомогою ефекту опору залучаються також м'язи-стабілізатори і дрібні м'язові групи, які не завжди вдається опрацювати класичним шляхом.

Ефективність різних вправ для сідниць у цифрах

під час станової тяги сідничні м'язи активуються на 52%;

під час присідання – на 45%;

вправи, засновані на відведенні стегна назад, забезпечують понад 100% активації сідничних м'язів;

підйом стегон – 119% активації;

відведення стегна назад на колінах – 112%;

підйом зігнутих ніг назад – 111%.

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Текст публікації TrainAtHome:

Ефективна вправа для прокачування сідниць. Можна виконувати як в залі, так і вдома. Потрібні тільки мініджгут і трохи простору.

Виконуємо 40-60 секунд. У роботу включені: великий, середній і малий сідничні м'язи, задня поверхня стегна. За допомогою ефекту опору залучаються також м'язи-стабілізатори і дрібні м'язові групи, які не завжди вдається опрацювати класичним шляхом.