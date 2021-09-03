З приходом осені погода погіршується, і ми не так часто виходимо з дому на тривалі прогулянки. Пропонуємо цей час витратити з користю – працюйте вдома над тілом мрії. Короткі домашні тренування – те що треба!
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Фітнес-тренерка Катерина Кононова підготувала сет вправ для сідниць. Усе, що вам потрібно – фітнес-гумка, килимок і 10 хвилин вільного часу.
Кругова домашнє тренування для сідниць
- Присід + розведення стегон: 20 повторень;
- Розніжка: по 15 повторень;
- Перерозгинання стегна в колінно-кистьовій позі: 20 повторень;
- Відведення стегна в сторону у колінно-кистьовій позі: 20 повторень;
- Сідничні місток з розведенням стегон: 20 повторень.
Вдалого тренування!
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Текст публікації Катерини Кононової:
Кругове тренування. 3-5 раундів.
Прісед + розведення стегон - 20 повторень;
Розніжка - по 15 повторень;
Перерозгинання стегна в колінно-кистьовій - 20 повторень;
Відведення стегна в колінно-кистьовій - 20 повторень;
Сідничні місток з розведенням стегон - 20 повторень.