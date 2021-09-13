Об упругих объемных ягодицах мечтают едва не все. И тренеры с TrainAtHome показали одно из действенных упражнений для красивой попы. Выполнять его можно как в зале, так и дома. А все, что вам нужно, – лишь мини-джгут, немного пространства и регулярность тренировок. Тогда результаты точно не заставят себя ждать.

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Упражнение для прокачки ягодиц в домашних условиях

В положении полуприседе делайте энергичные отведение ноги с фитнесс-резинкой, шагая назад . Не забывайте чередовать ногу. Выполняйте упражнение 40 – 60 секунд по 3 круга.

При таких движениях в работу включены: большая, средняя и малая ягодичные мышцы, задняя поверхность бедра. С помощью эффекта сопротивления работают также мышцы-стабилизаторы и мелкие мышечные группы, которые не всегда удается обработать классическим путем.

Эффективность различных упражнений для ягодиц в цифрах

во время становой тяги ягодичные мышцы активируются на 52%;

во время приседания – на 45%;

упражнения, основанные на отводе бедра назад, обеспечивают более 100% активации ягодичных мышц;

подъем бедер – 119% активации;

отведение бедра назад на коленях – 112%;

подъем согнутых ног назад – 111%.

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Текст публикации TrainAtHome:

Эффективное упражнение для прокачки ягодиц. Можно выполнять как в зале, так и дома. Нужны только мини-джгут и немного пространства.