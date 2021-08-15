Як накачати прес вдома за кілька хвилин в день: тренер показав на відео 4 круті вправи

15 серпня 2021 , 11:11
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Джерело:

інстаграм Кирила Тороса

Хоч і літо добігає кінця, це не привід "забивати" на прес до наступного пляжного сезону. Займайтеся регулярно до десяти хвилин на день і ви швидко помітите результат. Зберігайте відео, щоб не втратити тренування!

Час пресу настав! Всі його люблять і всі його хочуть, тож пропонуємо перейти від бажань до дії! Тренер Кирило Торос показав кількахвилинне тренування, завдяки якому навіть найледачіші зможуть отримати омріяні кубики. Гайда займатися разом з Ідеї 24!

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Як прибрати живіт в домашніх умовах 4 вправи на прес

  • Повороти корпусу з додатковою вагою у положенні "човник" (можна використати пляшку води, м'яч або інший підходящий предмет);
  • Підйом корпусу з додатковою вагою у руках;
  • Діагональні скручування з піднятими ногами;
  • "Човник" з фіксацією положення у верхній точці.
Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Короткий гайд з тренування:

  • Виконуйте вправи одну за одною;
  • Кількість повторень: 16 – 18;
  • Кількість підходів: по 3 на кожну вправу;
  • Відпочинок між підходами: 30 секунд.

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Важливо! Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього. Головне правило для рельєфного пресу – дефіцит калорій!

 

Автор: Назарій Сорока