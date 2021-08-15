Время пресса настало! Все его любят и все его хотят, поэтому предлагаем перейти от желаний к действию! Тренер Кирилл Торос показал короткую тренировку, благодаря которому даже самые ленивые смогут получить желанные кубики. Айда заниматься вместе с Идеи 24!
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Как убрать живот в домашних условиях: 4 упражнения на пресс
- Повороты корпуса с дополнительным весом в положении "лодочка" (можно использовать бутылку воды, мяч или другой подходящий предмет);
- Подъем корпуса с дополнительным весом в руках;
- Диагональные скручивания с поднятыми ногами;
- "Лодочка" с фиксацией положения в верхней точке.
Краткий гайд по тренировке:
- Выполняйте упражнения одно за другим;
- Количество повторений: 16 – 18;
- Количество подходов: по 3 на каждое упражнение;
- Отдых между подходами: 30 секунд.
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