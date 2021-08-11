Віджимання – просто ідеальна вправа, тому що навантажує багато м'язових груп, підходить для людей з абсолютно різною фізичною підготовкою і не вимагає зовсім ніякого інвентаря. А якщо ви уже доволі досвідчений спортсмен, і вам набридли класичні віджимання та потрібно терміново збільшувати навантаження, спробуйте незвичайні варіанти.

І ще Навіщо марафонці влаштовують макаронну вечірку перед забігом і які страви для неї готують

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Нестандартні віджимання: 6 варіантів вправи

Віджимання + 2 торкання протилежного плеча: 20 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 30 секунд до 1,5 хвилини.

У цьому випадку працюють м'язи трицепса, грудні м'язи, передній дельтоподібний м'яз. Торкання плечей додають функціональності вправі і підключають м'язи кора.

Французькі віджимання: 12 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 30 секунд до 1,5 хвилини.

У цій вправі основне навантаження беруть на себе трицепси, а також добре працюють м'язи кора.

Г-подібні віджимання: 15 повторень / 4 підходи / відпочинок між підходами від 40 секунд до 2 хвилини.

При таких віджиманнях працюють дельтовидні м'язи. Велика частина навантаження припадає на середню і передню дельти.

Віджимання до однієї руки: 20 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 1 до 2 хвилин.

Складний технічний рух, у якому в роботу включаються грудні м'язи, трицепси і дельтовидні м'язи. Вправа незвичайна і включає більше дрібних м'язів, ніж класичні віджимання.

Читайте також Додайте до тренування ці 4 вправи, щоб якнайшвидше накачати м'язи грудей: відео

Віджимання-трикутник: 15 повторень / 4 підходи / відпочинок між підходами від 30 секунд до 1,5 хвилини.

Руки поставте у трикутник, тобто долоні повинні сформувати фігуру – трикутник. Працюють грудні м'язи, трицепси, дельти. За рахунок трикутника навантаження зміщується ближче до центру грудних м'язів.

Лучник: 20 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 40 секунд до 1,5 хвилини.

Функціональна вправа з розряду складних технічних рухів, який задіє багато м'язів плечового пояса: дельти, трицепси, груди, спина, трапеції, кор, передпліччя.

Відпочинок між вправами 1 – 3 хвилини.