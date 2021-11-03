Якщо одним набридають одноманітні скручування на прес, то іншим й зовсім вони протипоказані. Насамперед йдеться про людей із проблемами з серцево-судинною та дихальною системами, захворюваннями внутрішніх органів та травмами хребта.

І ще Не ігноруйте цю вправу, якщо хочете накачати красиві сідниці

Тому саме час додати до свого плану тренувань альтернативні вправи, які допоможуть швидко накачати омріяні кубики. Такий сет підготував тренер Кирило Торос. Гайда займатися разом з Ідеї 24!

Домашнє тренування на прес без скручувань

Планка з торканням плеча: 20 повторень по 3 підходи;

20 повторень по 3 підходи; Динамічна планка з поворотом таза: 18 повторень по 3 підходи;

18 повторень по 3 підходи; Планка з торканням ніг: 18 повторень по 3 підходи;

18 повторень по 3 підходи; Статична планка: 30 секунд по 3 підходи.

Таке тренування можна виконувати тричі на тиждень, для досягнення мети цього достатньо. Але за умови, що ви дотримуєтеся дефіциту калорій.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Сьогодні тренування на прес, воно підійде навіть при діастазі. Тому відкладаємо пиріжок убік і приступаємо до тренування. Таке тренування можна виконувати тричі на тиждень, для досягнення цього достатньо. Але за умови, що ви знаєте, що таке дефіцит калорій.