Медбол все частіше купують любителі фітнесу не лише для занять у залах, але й в домашніх умовах. Тренування з його допомогою допоможуть вам розвинути спритність і фізичну силу, покращити координацію рухів, зробити суглоби рухливішими та посилити гнучкість тіла. Крім цього, можна обрати спортивний інвентар зі зручною для вас вагою: 4, 6, 8 або 12 кілограмів.

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А тим часом тренерка Катерина Кононова підготувала комплекс кругового домашнього тренування з медболом. Зберігайте відео і гайда працювати над тілом мрії разом з Ідеї 24!

5 вправ з тренувальним м'ячем

Присідання з кидками м'яча: 20 повторень;

20 повторень; Планка з 4 торканнями до м'яча: 10 повторень;

10 повторень; Стрибки через м'яч: 20 повторень;

20 повторень; Жим м'яча вверх: 20 повторень;

20 повторень; Скручування з м'ячем: 20 повторень.

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Текст публікації Катерини Кононової:

Тренувальний м'яч (медбол) – зручний і простий у використанні, призначений для тренування всіх м'язових груп. Можна користуватися в декількох вагах – 4, 6, 8 або 12 кг.