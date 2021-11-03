Если одним надоедают однообразные скручивания на пресс, то другим и вовсе они противопоказаны. В первую очередь речь идет о людях с проблемами с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, заболеваниями внутренних органов и травмами позвоночника.
И еще Не игнорируйте это упражнение, если хотите накачать красивые ягодицы
Поэтому самое время добавить в свой план тренировок альтернативные упражнения, которые помогут быстро накачать кубики. Такой сет подготовил тренер Кирилл Торос. Айда заниматься вместе с Идеи 24!
Домашняя тренировка на пресс без скручиваний
- Планка с касанием плеча: 20 повторений по 3 подхода;
- Динамическая планка с поворотом таза: 18 повторений по 3 подхода;
- Планка с касанием ног: 18 повторений по 3 подхода;
- Статическая планка: 30 секунд по 3 подхода.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Сегодня тренировка на пресс, она подойдет даже при диастазе. Поэтому откладываем пирожок в сторону и приступаем к тренировке. Такую тренировку можно выполнять трижды в неделю, для достижения этого достаточно. Но при условии, что вы знаете, что такое дефицит калорий.