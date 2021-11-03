Если одним надоедают однообразные скручивания на пресс, то другим и вовсе они противопоказаны. В первую очередь речь идет о людях с проблемами с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, заболеваниями внутренних органов и травмами позвоночника.

И еще Не игнорируйте это упражнение, если хотите накачать красивые ягодицы

Поэтому самое время добавить в свой план тренировок альтернативные упражнения, которые помогут быстро накачать кубики. Такой сет подготовил тренер Кирилл Торос. Айда заниматься вместе с Идеи 24!

Домашняя тренировка на пресс без скручиваний

Планка с касанием плеча: 20 повторений по 3 подхода;

Динамическая планка с поворотом таза: 18 повторений по 3 подхода;

Планка с касанием ног: 18 повторений по 3 подхода;

Статическая планка: 30 секунд по 3 подхода.

Такую тренировку можно выполнять трижды в неделю, для достижения цели этого достаточно. Но при условии, что вы соблюдаете дефицит калорий.

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Текст публикации Кирилла Тороса: