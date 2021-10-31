Для опрацювання м'язів сідниць існує чимало вправ та технік, однак підйоми на платформу (або інше підвищення) не дуже популярні, і їх рідко включають у план тренувань. А дарма! Вони не поступаються ефективністю випадам чи навіть сідничному містку.

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Крокування на платформу не тільки добре розвиває м'язи, а й стимулюють кровообіг, робить тіло рухливішим, а суглоби гнучкими. Варіанти виконання кроків на підвищення можна змінювати, а можна використовувати якийсь один, який вам подобається найбільше.

Які м'язи включаються у роботу під час виконання вправи

Квадрицепс

Біцепс стегна

Сідничний м'яз

Внутрішня та зовнішня поверхня стегна (залежить від варіанта виконання)

Ікри

Прес та поперекові м'язи (у ролі стабілізаторів).

Як правильно робити кроки на платформу

Робіть упор на ту п'яту, яка є на платформі. Відштовхніться та підтягніть тіло. Напружте сідниці та квадрицепси. Контролюйте, щоб навантаження припадало саме на м'язи, а не на колінні чашки та суглоби. Під час спуску корпус можна нахилити вперед, але м'язи преса, сідниць і спини необхідно тримати напруженими.

Цю вправу можна виконувати і в домашніх умовах. Головне, щоб у ролі платформи була стійка поверхня. Виконуйте 3 підходи по 10 – 12 разів на кожну ногу. Зберігайте відео та тренуйтеся!

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Текст публікації Smidyuk Academy:

Крокування на платформу не такі популярні для сідниць, як, наприклад, махи або присідання. І це дарма! Вони не поступаються ефективності сідничному містку або випадам. Як і належить базовому руху, у цьому випадку залучається велика кількість м'язів:

Квадріцепс

Біцепс стегна

Сідничний м'яз

Внутрішня та зовнішня поверхня стегна (залежить від варіанта виконання)

Ікри

Прес та поперекові м'язи в ролі стабілізаторів.

При зовнішній простоті в кроках на платформу важливо стежити за технікою:

Упор зробіть на п'яті тієї стопи, яка є на платформі. Відштовхніться та підтягніть тулуб. Напружте сідниці та квадрицепси.

Контролюйте, щоб навантаження припадало саме на м'язи, а не на колінні чашки та суглоби.

При спуску корпус можна нахилити вперед, але м'язи преса, сідниць і спини необхідно тримати в напрузі.

Цю вправу можна виконувати і в домашніх умовах. Головне, щоб як платформа була стійка поверхня. Робимо 3 підходи по 10-12 разів на кожну ногу. Зберігайте та тренуйтеся!