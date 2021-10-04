Тренер показав 4 вправи для рельєфних грудей: відео домашнього тренування
Джерело:інстаграм Кирила Тороса
Хто б з чоловіків не хотів мати красивий торс з виразними грудними м'язами? Сьогодні розповімо, як досягти бажаних результатів вдома та які вправи включити у своє тренування грудей. Зберігайте відео та працюйте над тілом мрії разом з Ідеї 24!
У багатьох чоловіків нема часу або ж можливості ходити у зал, аби підтримувати тіло у формі. У випадку з грудьми це зовсім необов'язково, адже ефективно пропрацьовувати м'язи та додати їм об'єму можна й у домашніх умовах.
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Тренер Кирило Торос поділився комплексом вправ з акцентом на верх торсу. Він показав правильну техніку виконання, а після тренування ви ще кілька днів будете відчувати приємні больові відчуття у м'язах.І ще одна перевага – груди – та група м'язів, яка досить швидко реагує на тренування. Якщо заняття побудовані правильно, видимий результат не заставить себе чекати. Проте важливо розуміти, що й харчування тут грає велику роль. Ваш організм повинен у достатній кількості отримувати білки, жири та вуглеводи.
Домашнє тренування на груди: 4 вправи у відео
- Класичні віджимання: максимально можлива кількість повторень;
- Віджимання з широкою постановкою рук: 20 повторень;
- Глибокі віджимання з одною рукою на підвищенні: по 20 повторень на кожну руку;
- Віджимання з відриванням рук від підлоги: 12 повторень;
- Класичні віджимання: максимально можлива кількість повторень.
Короткий гайд з тренування
- Класичними віджиманнями починайте й закінчуйте тренування;
- Робіть усі вправи одну за одною;
- Усі вправи робіть по 3 підходи;
- Відпочинок між підходами – 60 секунд.
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Текст публікації Кирила Тороса:
Якщо немає часу або можливості ходити в зал, це не страшно. Відмінно пропрацювати м'язи і додати в обсягах можна і вдома. Головне, щоб тренувальний процес був збудований правильно. Сьогодні попрацюємо над нашим верхом, але акцент буде на груди. Працюючи з власною вагою і використовуючи правильні вправи, ти відчуєш, як м'язи наливаються кров'ю. А ще пару днів після цього ти будеш відчувати приємні больові відчуття!
Тренування:
Зробили одну вправу і переходимо до наступної вправи
Першим підходом виконуйте класичні віджимання на максимум
Широкі віджимання – 3 підходи по 20 повторень
Асиметричні віджимання – 3 підходи по 20 повторень
Вибухові віджимання – 3 підходи по 12 повторень
І останній підхід – класичні віджимання на максимум
Відпочинок між підходами – 60 секунд.
Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування.