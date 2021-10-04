Тренер показав 4 вправи для рельєфних грудей: відео домашнього тренування

Хто б з чоловіків не хотів мати красивий торс з виразними грудними м'язами? Сьогодні розповімо, як досягти бажаних результатів вдома та які вправи включити у своє тренування грудей. Зберігайте відео та працюйте над тілом мрії разом з Ідеї 24!

У багатьох чоловіків нема часу або ж можливості ходити у зал, аби підтримувати тіло у формі. У випадку з грудьми це зовсім необов'язково, адже ефективно пропрацьовувати м'язи та додати їм об'єму можна й у домашніх умовах.

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Тренер Кирило Торос поділився комплексом вправ з акцентом на верх торсу. Він показав правильну техніку виконання, а після тренування ви ще кілька днів будете відчувати приємні больові відчуття у м'язах.

Домашнє тренування на груди: 4 вправи у відео

Класичні віджимання: максимально можлива кількість повторень;

максимально можлива кількість повторень; Віджимання з широкою постановкою рук: 20 повторень;

20 повторень; Глибокі віджимання з одною рукою на підвищенні: по 20 повторень на кожну руку;

по 20 повторень на кожну руку; Віджимання з відриванням рук від підлоги: 12 повторень;

12 повторень; Класичні віджимання: максимально можлива кількість повторень.

Короткий гайд з тренування

Класичними віджиманнями починайте й закінчуйте тренування;

Робіть усі вправи одну за одною;

Усі вправи робіть по 3 підходи;

Відпочинок між підходами – 60 секунд.

Якщо заняття побудовані правильно, видимий результат не заставить себе чекати. Проте важливо розуміти, що й харчування тут грає велику роль. Ваш організм повинен у достатній кількості отримувати білки, жири та вуглеводи.обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Якщо немає часу або можливості ходити в зал, це не страшно. Відмінно пропрацювати м'язи і додати в обсягах можна і вдома. Головне, щоб тренувальний процес був збудований правильно. Сьогодні попрацюємо над нашим верхом, але акцент буде на груди. Працюючи з власною вагою і використовуючи правильні вправи, ти відчуєш, як м'язи наливаються кров'ю. А ще пару днів після цього ти будеш відчувати приємні больові відчуття!

Тренування:

Зробили одну вправу і переходимо до наступної вправи

Першим підходом виконуйте класичні віджимання на максимум

Широкі віджимання – 3 підходи по 20 повторень

Асиметричні віджимання – 3 підходи по 20 повторень

Вибухові віджимання – 3 підходи по 12 повторень

І останній підхід – класичні віджимання на максимум

Відпочинок між підходами – 60 секунд.

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування.