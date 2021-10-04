У багатьох чоловіків нема часу або ж можливості ходити у зал, аби підтримувати тіло у формі. У випадку з грудьми це зовсім необов'язково, адже ефективно пропрацьовувати м'язи та додати їм об'єму можна й у домашніх умовах.

І ще Домашній комплекс вправ для спалювання жиру без додаткового інвентаря: відео тренування

Тренер Кирило Торос поділився комплексом вправ з акцентом на верх торсу. Він показав правильну техніку виконання, а після тренування ви ще кілька днів будете відчувати приємні больові відчуття у м'язах.

Домашнє тренування на груди: 4 вправи у відео

  • Класичні віджимання: максимально можлива кількість повторень;
  • Віджимання з широкою постановкою рук: 20 повторень;
  • Глибокі віджимання з одною рукою на підвищенні: по 20 повторень на кожну руку;
  • Віджимання з відриванням рук від підлоги: 12 повторень;
  • Класичні віджимання: максимально можлива кількість повторень.

Короткий гайд з тренування

  • Класичними віджиманнями починайте й закінчуйте тренування;
  • Робіть усі вправи одну за одною;
  • Усі вправи робіть по 3 підходи;
  • Відпочинок між підходами – 60 секунд.

Читайте також Прибираємо живіт з фітболом: 3 вправи для красивого пресу

Текст публікації Кирила Тороса:

Якщо немає часу або можливості ходити в зал, це не страшно. Відмінно пропрацювати м'язи і додати в обсягах можна і вдома. Головне, щоб тренувальний процес був збудований правильно. Сьогодні попрацюємо над нашим верхом, але акцент буде на груди. Працюючи з власною вагою і використовуючи правильні вправи, ти відчуєш, як м'язи наливаються кров'ю. А ще пару днів після цього ти будеш відчувати приємні больові відчуття!

Тренування:

Зробили одну вправу і переходимо до наступної вправи
Першим підходом виконуйте класичні віджимання на максимум
Широкі віджимання – 3 підходи по 20 повторень
Асиметричні віджимання – 3 підходи по 20 повторень
Вибухові віджимання – 3 підходи по 12 повторень
І останній підхід – класичні віджимання на максимум
Відпочинок між підходами – 60 секунд.

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування.