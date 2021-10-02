Як не крути, але кругове тренування – один з найкращих методів, який ефективно допомагає боротися із зайвою вагою. Під час занять ви не просто спалюєте зайві кілограми, а й працюєте над м'язами всього тіла, приводячи їх у тонус.

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Кругове тренування – це комплекс з 5 – 10 вправ для всього тіла, які повторювати потрібно кілька кіл. Зазвичай такий формат тренування проходить у швидкому темпі, а вправи виконують одну за одною без перерви, зупинка є тільки безпосередньо між колами. Виходячи зі своєї мети та фізичної підготовки, ви можете самостійно підібрати для себе перелік вправ, тривалість їх виконання і кількість кіл.

Тренерка Катерина Кононова підготувала 6 вправ на все тіло, які можна виконувати будь-де. Для цього вам знадобиться лише трохи вільного місця, килимок для фітнесу і зручний одяг.

Тренування у домашніх умовах: 6 вправ на всі групи м'язів

Присідання + коліно-лікоть: 20 повторень; Віджимання + нога за ногу: 10 повторень; Ножиці + випади: по 20 повторень на кожну сторону; Планка: 40 секунд; Модифікований велосипед: 20 повторень; Бічна планка: 40 секунд на кожну сторону.

Вдалого тренування!

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Текст публікації Катерини Кононової:

Кругове тренування без спортивного інвентаря у домашніх умовах.