Як не крути, але кругове тренування – один з найкращих методів, який ефективно допомагає боротися із зайвою вагою. Під час занять ви не просто спалюєте зайві кілограми, а й працюєте над м'язами всього тіла, приводячи їх у тонус.
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Тренерка Катерина Кононова підготувала 6 вправ на все тіло, які можна виконувати будь-де. Для цього вам знадобиться лише трохи вільного місця, килимок для фітнесу і зручний одяг.
Тренування у домашніх умовах: 6 вправ на всі групи м'язів
- Присідання + коліно-лікоть: 20 повторень;
- Віджимання + нога за ногу: 10 повторень;
- Ножиці + випади: по 20 повторень на кожну сторону;
- Планка: 40 секунд;
- Модифікований велосипед: 20 повторень;
- Бічна планка: 40 секунд на кожну сторону.
Вдалого тренування!
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Текст публікації Катерини Кононової:
Кругове тренування без спортивного інвентаря у домашніх умовах.