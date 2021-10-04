У многих мужчин нет времени или возможности ходить в зал, чтобы поддерживать тело в форме. В случае с грудью это совсем необязательно, ведь эффективно прорабатывать мышцы и придать им объема можно и в домашних условиях.

И еще Домашний комплекс упражнений для сжигания жира без дополнительного инвентаря: видео тренировки

Тренер Кирилл Торос поделился комплексом упражнений с акцентом на верх торса. Он показал правильную технику выполнения, а после тренировки вы еще несколько дней будете испытывать приятные болевые ощущения в мышцах.

И еще одно преимущество – грудь – та группа мышц, которая достаточно быстро реагирует на тренировки. Если занятия построены правильно, видимый результат не заставит себя ждать. Однако важно понимать, что и питание здесь играет большую роль. Ваш организм должен в достаточном количестве получать белки, жиры и углеводы.

Домашняя тренировка на грудь: 4 упражнения в видео

Классические отжимания: максимально возможное количество повторений;

Отжимания с широкой постановкой рук: 20 повторений;

Глубокие отжимания с одной рукой на повышении: по 20 повторений на каждую руку,

Отжимания с отрыванием рук от пола: 12 повторений;

Классические отжимания: максимально возможное количество повторений.

Краткий гайд с тренировки

Классическими отжиманиями начинайте и заканчивайте тренировку;

Делайте все упражнения одно за другим;

Все упражнения делайте по 3 подхода;

Отдых между подходами – 60 секунд.

Совет от тренера: обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Если нет времени или возможности ходить в зал, это не страшно. Отлично проработать мышцы и добавить в объемах можно и дома. Главное, чтобы тренировочный процесс был построен правильно. Сегодня поработаем над нашим верхом, но акцент будет на грудь. Работая с собственным весом и используя правильные упражнения, ты почувствуешь, как мышцы наливаются кровью. А еще пару дней после этого ты будешь чувствовать приятные болевые ощущения!

Тренировка:

Сделали одно упражнение и переходим к следующему упражнению

Первым подходом выполняйте классические отжимания на максимум

Широкие отжимания - 3 подхода по 20 повторений

Асимметричные отжимания - 3 подхода по 20 повторений

Взрывные отжимания - 3 подхода по 12 повторений

И последний подход - классические отжимания на максимум

Отдых между подходами - 60 секунд.