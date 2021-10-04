У многих мужчин нет времени или возможности ходить в зал, чтобы поддерживать тело в форме. В случае с грудью это совсем необязательно, ведь эффективно прорабатывать мышцы и придать им объема можно и в домашних условиях.
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Тренер Кирилл Торос поделился комплексом упражнений с акцентом на верх торса. Он показал правильную технику выполнения, а после тренировки вы еще несколько дней будете испытывать приятные болевые ощущения в мышцах.
Домашняя тренировка на грудь: 4 упражнения в видео
- Классические отжимания: максимально возможное количество повторений;
- Отжимания с широкой постановкой рук: 20 повторений;
- Глубокие отжимания с одной рукой на повышении: по 20 повторений на каждую руку,
- Отжимания с отрыванием рук от пола: 12 повторений;
- Классические отжимания: максимально возможное количество повторений.
Краткий гайд с тренировки
- Классическими отжиманиями начинайте и заканчивайте тренировку;
- Делайте все упражнения одно за другим;
- Все упражнения делайте по 3 подхода;
- Отдых между подходами – 60 секунд.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Если нет времени или возможности ходить в зал, это не страшно. Отлично проработать мышцы и добавить в объемах можно и дома. Главное, чтобы тренировочный процесс был построен правильно. Сегодня поработаем над нашим верхом, но акцент будет на грудь. Работая с собственным весом и используя правильные упражнения, ты почувствуешь, как мышцы наливаются кровью. А еще пару дней после этого ты будешь чувствовать приятные болевые ощущения!
Тренировка:
Сделали одно упражнение и переходим к следующему упражнению
Первым подходом выполняйте классические отжимания на максимум
Широкие отжимания - 3 подхода по 20 повторений
Асимметричные отжимания - 3 подхода по 20 повторений
Взрывные отжимания - 3 подхода по 12 повторений
И последний подход - классические отжимания на максимум
Отдых между подходами - 60 секунд.
Обязательно выполняем разминку перед тренировкой и заминку после тренировки.