Фітнес-тренер Кирило Торос наполегливо рекомендує не знижати свою активність у холодну пору року й показав ефективні вправи для пресу. Наші м'язи звикають до навантаження, тому їх завжди потрібно "дивувати": або міняти робочі ваги, або кут навантаження, або просто замінити вправи. Тому для різноманітності спробуйте попрацювати над плоским животом з фітболом.
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Коротке домашнє тренування на прес з фітболом
- Класичні скручування, лежачи спиною на фітболі (фітбол допомагає додатково розтягнути м'язи живота): 14 – 16 повторень;
- Скручування, тримаючи над головою фітбол (відривайте від підлоги лише лопатки): 14 – 16 повторень;
- Скручування з положенням ніг на фітболі (відривайте від підлоги лише лопатки): 14 – 16 повторень;
Гайд з тренування
- Виконуйте вправи одну за одною;
- Кількість повторень: 14 – 16;
- Кількість підходів – 3 на кожну вправу;
- Відпочинок між підходами – 30 секунд.
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Текст публікації Кирила Тороса:
Прибираємо живіт з фітболом
Осінь почалася дуже рано і організм теж на це відреагував. Активність зменшується, а через холод ми почали готуватися до зими і відкладати жирок. Будемо з цим боротися! Активність не знижуємо і проведемо сьогодні тренування на прес. М'язи звикають до навантаження, тому їх завжди потрібно дивувати. Або міняти робочі ваги, або кут навантаження, або просто вправу. Ось і сьогодні ми попрацюємо з фітболом, щоб урізноманітнити тренування.
Тренування:
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Виконуємо вправи одну за одною
Кількість повторень 14/16
Кількість підходів – 3 на кожну вправу
Відпочинок між підходами – 30 секунд
Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування.