Чистота надовго: як легко й швидко відбілити кухонні рушники

Де борошо – там і порошно. Під час приготування їжі важко вберегтися від забруднень. Тож кухонний інвентар потребує регулярного догляду. Рушники – постійно "на передовій".

Вони швидко забруднюються й утрачають свій первісний вигляд. Ідеї 24 діляться секретами, як вивести з рушників плями й повернути цим вірним помічникам господинь бездоганну білизну.

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Загальні правила

Важливо завжди підтримувати порядок на кухні. Для того, щоб ваші рушники завжди були чистими, варто дотримуватись цих простих правил:

Часто змінюйте рушники.

рушники. Для кухні краще використовувати вафельні вироби , бо в махрових швидше накопичується бруд.

, бо в махрових швидше накопичується бруд. Під час прання білих рушників додавайте відбілювач або кип'ятіть їх.

або кип'ятіть їх. Після прання рекомендуємо прасувати рушники: так вони будуть менше бруднитись.

Якщо ваші кухонні рушники оздоблені кольоровими малюнками, їх кип'ятити не варто. Такі вироби найкраще прати при температурі 40 градусів. Це допоможе вивести плями.



Кухонні рушники з малюнками кип'ятити не варто / Фото Katie-Alice

Як відбілити кухонні рушники в домашніх умовах



Відбіліть рушники в домашніх умовах / Фото Pinterest

Марганцівкою і милом

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Марганцівка допоможе вивести забруднення з рушників без кип'ятіння.

Крок 1. Візьміть половинку простого господарського мила та подрібніть ножем.

Крок 2. Додайте у мило трохи води та 10 крапель розчину марганцю. Залийте все окропом, розмішайте і залиште рушники на ніч.

Крок 3. Після цього сполосніть їх у чистій воді, і готово.

Ця суміш допоможе не лише відбілити кухонні тканинні вироби, але й провести дезінфекцію, адже марганцівка є сильним окислювачем.

Пероксидом



Перекис водню допоможе вивести плями і відбілити рушники / Фото Kelseynixon

Відбілити забруднений кухонний рушник зможе перекис водню, який ви точно знайдете вдома або в будь-якій аптеці. Можете також прихопити нашатирний спирт, він стане в пригоді під час відбілювання. Перед очищенням не забудьте попрати кухонний інвентар.

Крок 1. Підігрійте 6 літрів води і додайте 2 столові ложки пероксиду та 1 столову ложку нашатирного спирту.

Крок 2. Помістіть рушники у розчин та залиште на 20 хвилин.

Крок 3. Після цього прополощіть вироби кілька разів у воді.

Олія

Незвична речовина для прання, але цей спосіб вас точно здивує.

Вам знадобиться

25 столових ложок рослинної олії;

1 столова ложка відбілювача (краще взяти сухий);

пів склянки прального порошку;

5 літрів гарячої води.

Замочіть в розчині рушники на 2 – 3 години, виперіть і прополощіть. Цей спосіб допоможе вивести плями та відбілити рушники.

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Як правильно кип'ятити рушники



Цей метод допоможе відбілити рушники / Фото Unsplash

Кип'ятити можна тільки вафельні бавовняні та нефарбовані лляні вироби. Махрові рушники краще замочувати і прати з відбілювачем або засобом для виведення плям.

Перед тим, як прокип'ятити рушники, обов'язково їхЯкщо цього не зробити,до тканини, і їх буде неможливо відбілити.

Крок 1. Наберіть води у каструлю і насипте відбілювач (1 столову ложку на 5 – 6 літрів води) і порошок (0,5 склянки). Замість порошку і відбілювача можна використовувати подрібнене господарське мило і кальциновану соду. Вам також знадобляться щипці або дерев'яна палиця, якою можна буде мішати білизну.

Крок 2. Місткість з розчином поставте на маленький вогонь і помістіть туди рушники, які хочете відбілити. Доведіть воду до кипіння і залиште на газі на 1 годину. Стежте, щоб вода не википіла, а білизна не підгоріла.

Крок 3. Вимкніть плиту і почекайте, поки розчин з речами охолоне. Після цього витягніть білизну та прополощіть її.