Вони швидко забруднюються й утрачають свій первісний вигляд. Ідеї 24 діляться секретами, як вивести з рушників плями й повернути цим вірним помічникам господинь бездоганну білизну.
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Загальні правила
Важливо завжди підтримувати порядок на кухні. Для того, щоб ваші рушники завжди були чистими, варто дотримуватись цих простих правил:
- Часто змінюйте рушники.
- Для кухні краще використовувати вафельні вироби, бо в махрових швидше накопичується бруд.
- Під час прання білих рушників додавайте відбілювач або кип'ятіть їх.
- Після прання рекомендуємо прасувати рушники: так вони будуть менше бруднитись.
Якщо ваші кухонні рушники оздоблені кольоровими малюнками, їх кип'ятити не варто. Такі вироби найкраще прати при температурі 40 градусів. Це допоможе вивести плями.
Кухонні рушники з малюнками кип'ятити не варто / Фото Katie-Alice
Як відбілити кухонні рушники в домашніх умовах
Відбіліть рушники в домашніх умовах / Фото Pinterest
Марганцівкою і милом
Марганцівка допоможе вивести забруднення з рушників без кип'ятіння.
Крок 1. Візьміть половинку простого господарського мила та подрібніть ножем.
Крок 2. Додайте у мило трохи води та 10 крапель розчину марганцю. Залийте все окропом, розмішайте і залиште рушники на ніч.
Крок 3. Після цього сполосніть їх у чистій воді, і готово.
Ця суміш допоможе не лише відбілити кухонні тканинні вироби, але й провести дезінфекцію, адже марганцівка є сильним окислювачем.
Пероксидом
Перекис водню допоможе вивести плями і відбілити рушники / Фото Kelseynixon
Відбілити забруднений кухонний рушник зможе перекис водню, який ви точно знайдете вдома або в будь-якій аптеці. Можете також прихопити нашатирний спирт, він стане в пригоді під час відбілювання. Перед очищенням не забудьте попрати кухонний інвентар.
Крок 1. Підігрійте 6 літрів води і додайте 2 столові ложки пероксиду та 1 столову ложку нашатирного спирту.
Крок 2. Помістіть рушники у розчин та залиште на 20 хвилин.
Крок 3. Після цього прополощіть вироби кілька разів у воді.
Олія
Незвична речовина для прання, але цей спосіб вас точно здивує.
Вам знадобиться
- 25 столових ложок рослинної олії;
- 1 столова ложка відбілювача (краще взяти сухий);
- пів склянки прального порошку;
- 5 літрів гарячої води.
Замочіть в розчині рушники на 2 – 3 години, виперіть і прополощіть. Цей спосіб допоможе вивести плями та відбілити рушники.
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Як правильно кип'ятити рушники
Цей метод допоможе відбілити рушники / Фото Unsplash
Кип'ятити можна тільки вафельні бавовняні та нефарбовані лляні вироби. Махрові рушники краще замочувати і прати з відбілювачем або засобом для виведення плям.
Крок 1. Наберіть води у каструлю і насипте відбілювач (1 столову ложку на 5 – 6 літрів води) і порошок (0,5 склянки). Замість порошку і відбілювача можна використовувати подрібнене господарське мило і кальциновану соду. Вам також знадобляться щипці або дерев'яна палиця, якою можна буде мішати білизну.
Крок 2. Місткість з розчином поставте на маленький вогонь і помістіть туди рушники, які хочете відбілити. Доведіть воду до кипіння і залиште на газі на 1 годину. Стежте, щоб вода не википіла, а білизна не підгоріла.
Крок 3. Вимкніть плиту і почекайте, поки розчин з речами охолоне. Після цього витягніть білизну та прополощіть її.