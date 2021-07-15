Они быстро загрязняются и теряют свой первоначальный вид. Идеи 24 делятся секретами, как вывести с полотенец пятна и вернуть этим верным помощникам хозяек девственную белизну .

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Общие правила

Важно всегда поддерживать порядок на кухне. Для того, чтобы ваши полотенца всегда были чистыми, следует придерживаться этих простых правил:

Часто меняйте полотенца.

Для кухни лучше использовать вафельные изделия, поскольку в махровых быстрее накапливается грязь.

Во время стирки белых полотенец добавляйте отбеливатель или кипятите их.

После стирки рекомендуем гладить полотенца: так они будут меньше загрязняться .

Если ваши кухонные полотенца украшены цветными рисунками, их кипятить не стоит. Такие изделия лучше стирать при температуре 40 градусов. Это поможет вывести пятна.



Кухонные полотенца с рисунками кипятить не стоит / Фото Katie-Alice

Как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях



Отбелите полотенца в домашних условиях / Фото Pinterest

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Марганцовкой и мылом

Марганцовка поможет вывести загрязнения из полотенец без кипячения.

Шаг 1. Возьмите половинку простого хозяйственного мыла и измельчите ножом.

Шаг 2. Добавьте в мыло немного воды и 10 капель раствора марганца. Залейте всё кипятком, размешайте и оставьте полотенца на ночь.

Шаг 3. После этого ополосните их в чистой воде, и готово.

Эта смесь поможет не только отбелить кухонные тканевые изделия, но и провести дезинфекцию, ведь марганцовка является сильным окислителем.

Пероксидом



Перекись водорода поможет вывести пятна и отбелить полотенца / Фото Kelseynixon

Отбелить загрязненное кухонное полотенце сможет перекись водорода, который вы точно найдете дома или в любой аптеке. Можете прихватить нашатырный спирт, он пригодится во время отбеливания. Перед очисткой не забудьте постирать кухонный инвентарь.

Шаг 1. Подогрейте 6 литров воды и добавьте 2 столовые ложки перекиси и 1 столовую ложку нашатырного спирта.

Шаг 2. Поместите полотенца в раствор и оставьте на 20 минут.

Шаг 3. После этого прополощите изделия несколько раз в воде.

Масло

Необычное вещество для стирки, но этот способ вас точно удивит.

Вам понадобится

25 столовых ложек растительного масла;

1 столовая ложка отбеливателя (лучше взять сухой);

пол стакана стирального порошка;

5 литров горячей воды.

Замочите в растворе полотенца на 2 – 3 часа , постирайте и прополощите. Этот способ поможет вывести пятна и отбелить полотенца.

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Как правильно кипятить полотенца



Этот метод поможет отбелить полотенца / Фото Unsplash

Кипятить можно только вафельные хлопчатобумажные и некрашеные льняные изделия. Махровые полотенца лучше замачивать и стирать с отбеливателем или пятновыводителем.

Перед тем, как прокипятить полотенце, обязательно их постирайте. Если этого не сделать, загрязнения просто прикиплять к ткани, и их будет невозможно отбелить.

Шаг 1. Наберите воды в кастрюлю и насыпьте отбеливатель (1 столовую ложку на 5 – 6 литров воды) и порошок (0,5 стакана). Вместо порошка и отбеливателя можно использовать измельченное хозяйственное мыло и кальцинированную соду. Вам понадобятся щипцы или деревянная палка, которой можно будет мешать белье.

Шаг 2. Е мкость с раствором поставьте на маленький огонь и поместите туда полотенца, которые хотите отбелить. Доведите воду до кипения и оставьте на газе на 1 час. Следите, чтобы вода не выкипела, а белье не подгорело.