Всі ми колись припускались помилок під час прання і отримували в результаті зіпсовані речі. Ідеї 24 діляться порадами, які допоможуть вберегти одяг та білизну.
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Помилки, які допоможуть вберегти одяг від невдалого прання
Неправильне сусідство
Важливо правильно сортувати речі перед тим, як закидати їх у пральну машинку. У цьому випадку важливий не лише колір, але й тип тканини. Наприклад, ніколи не періть рушники разом із синтетичними речами.
Замки
Усі замочки обов'язково засувайте / Фото Pinterest
Замки потрібно обов'язково засувати перед пранням, адже їхні зубчики можуть пошкодити інші речі. В той час, як ґудзики краще залишити розстебнутими, бо вони можуть відірватися, а нитки – пошкодитись.
Жорстке видалення плям
Важливо вміти правильно виводити плями. Грубе тертя щіткою чи руками може пошкодити тканину. У нас є безпечніший спосіб: промокайте клаптиком білої тканини забруднену ділянку після нанесення мийного засобу.
Забагато порошку
Не перестарайтесь із порошком / Фото Pinterest
Надлишок порошку зумовлює утворення великої кількості піни, яка може затримувати бруд у важкодоступних місцях, наприклад, під коміром.
Прання купальників у машинці
Купальники, плавки, інший інвентар для плавання чи одяг з еластану та спандексу не рекомендуємо кидати у машинку. Ці тканини потребують прохолодної води та ручного прання.
Подушки та ковдри
Як правильно прати подушки та ковдри / Фото Pinterest
Якщо ви вирішили попрати подушки чи ковдри з пір'я у машинці, краще сполоснути їх двічі. Наповнення може затримувати піну, і мийний засіб залишиться всередині.
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Кондиціонер для рушників
Не додавайте кондиціонер під час прання рушників / Фото Unsplash
Пом'якшувач для тканин краще не додавати у машинку з рушниками, адже він знижує абсорбційну здатність тканини.
Використання дорогих засобів
Використання дорогих засобів для прання часто є марним витрачання грошей. У більшості з них є бюджетні замінники: кухонна сіль поверне речам яскравий колір, крейда допоможе вивести жирні плями, господарське мило відбілює і видаляє забруднення. А лимонний сік можна використовувати замість кондиціонера для ароматизації і пом'якшення білизни.
Забагато речей
Не перенавантажуйте машинку речами / Фото Pinterest
Не варто напихати в барабан багато одягу. Це може пошкодити речі та пральну машинку.