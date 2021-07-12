Всі ми колись припускались помилок під час прання і отримували в результаті зіпсовані речі. Ідеї 24 діляться порадами, які допоможуть вберегти одяг та білизну.

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Помилки, які допоможуть вберегти одяг від невдалого прання

Неправильне сусідство

Важливо правильно сортувати речі перед тим, як закидати їх у пральну машинку. У цьому випадку важливий не лише колір, але й тип тканини. Наприклад, ніколи не періть рушники разом із синтетичними речами.

Замки



Усі замочки обов'язково засувайте / Фото Pinterest

Замки потрібно обов'язково засувати перед пранням, адже їхні зубчики можуть пошкодити інші речі. В той час, як ґудзики краще залишити розстебнутими, бо вони можуть відірватися, а нитки – пошкодитись.

Жорстке видалення плям

Важливо вміти правильно виводити плями. Грубе тертя щіткою чи руками може пошкодити тканину. У нас є безпечніший спосіб: промокайте клаптиком білої тканини забруднену ділянку після нанесення мийного засобу.

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Забагато порошку



Не перестарайтесь із порошком / Фото Pinterest

Надлишок порошку зумовлює утворення великої кількості піни, яка може затримувати бруд у важкодоступних місцях, наприклад, під коміром.

Прання купальників у машинці

Купальники, плавки, інший інвентар для плавання чи одяг з еластану та спандексу не рекомендуємо кидати у машинку. Ці тканини потребують прохолодної води та ручного прання.

Подушки та ковдри



Як правильно прати подушки та ковдри / Фото Pinterest

Якщо ви вирішили попрати подушки чи ковдри з пір'я у машинці, краще сполоснути їх двічі. Наповнення може затримувати піну, і мийний засіб залишиться всередині.

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Кондиціонер для рушників



Не додавайте кондиціонер під час прання рушників / Фото Unsplash

Пом'якшувач для тканин краще не додавати у машинку з рушниками, адже він знижує абсорбційну здатність тканини.

Використання дорогих засобів

Використання дорогих засобів для прання часто є марним витрачання грошей. У більшості з них є бюджетні замінники: кухонна сіль поверне речам яскравий колір, крейда допоможе вивести жирні плями, господарське мило відбілює і видаляє забруднення. А лимонний сік можна використовувати замість кондиціонера для ароматизації і пом'якшення білизни.

Забагато речей



Не перенавантажуйте машинку речами / Фото Pinterest

Не варто напихати в барабан багато одягу. Це може пошкодити речі та пральну машинку.