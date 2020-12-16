Як красиво запакувати подарунки на День святого Миколая: 20 фотоприкладів
Обравши подарунки на День святого Миколая, ви зробили лише половину роботи. Потрібно ще красиво запакувати його, адже святкова приваблива упаковка – це вагомий елемент сюрпризу.
Ідеї 24 підготували для вас добірку з 20 прикладів класного та стильного упакування подарунка будь-якого розміру.
Читайте також: Як подарувати печиво: ідеї оригінального пакування їстівного подарунка
Упакувати подарунки можна будь-яким способом. Головне, увімкнути фантазію і бути в гарному настрої під час вибору упаковки.
1. Найлегший спосіб упакувати сюрприз – купити подарунковий пакет
Це легко, швидко та без зайвих "заморок".
Фото amazon
2. Тканинні торбинки
Для того, щоб сюрприз виглядав максимально привабливо, задекоруєте торбинку святковими елементами та стрічкою.
Фото pinterest
3. Пакунки із крафтового паперу
Можна придбати готові або виготовити самостійно
Фото pinterest
4. Готові подарункові коробки із декором
Такий спосіб упаковки обійдеться вам найдорожче, але результат того вартий.
Фото 3ddd
5. Подарункова упаковка у вигляді цукерки
Фото efariya
6. Об'ємний подарунковий конверт
Фото sobusygirls
7. Тканинна упаковка подарунка
Фото nastroy
Цікаво: Незвичні способи подарувати солодощі: 15 оригінальних ідей з фотоприкладами
8. Обгортковий папір
Найбільш популярний спосіб доповнити подарунок. Це бюджетно, мегаестетично і стильно. Але просто використати придбаний папір замало, тому вдоскональте таке упакування особливими елементами декору. Подарунок повинен бути в коробці, яку варто обгорнути спеціальним папером. Після цього прикрасіть папір так, як вважаєте за необхідне.
-
Обгортковий папір із намальованими святковими зображеннями
Фото pinterest
-
Для того, щоб обгортковий папір виглядав стильно, додайте тканинні елементи
Фото theodysseyonline
-
Якщо ви обрали одноколірний обгортковий папір, доповніть його декоративними елементами схожих відтінків
Різнокольорові елементи можуть свідчити про несмак, тому будьте обережні з вибором такого декору.
Фото pinterest
-
Задекоруйте тим, що маєте у себе вдома
Це дуже тонка межа, тому попередньо знайдіть в інтернеті ідеї, які зможете втілити. Наприклад, можете брати гілочки розмарину, сушені апельсини, шишки тощо.
Фото pinterest
-
Доповніть декор упаковки дерев'яними фігурками та тканинною мотузкою
Фото solebich
-
Декор із рослин
Фото pinterest
-
Смішний та милий декор
Фото pinterest
-
Декор із використанням ялинкових прикрас
Фото pinterest
-
Креативні елементи декору
Фото pinterest
-
Обгортковий папір із принтом
Фото adme
-
Декор із використанням спецій
Фото billibons
-
Упаковування подарунка з використанням фото, бірок чи листівок
Фото collectivegen
-
Декор з використанням ґудзиків
Фото vida-maravilha
Поділитися новиною