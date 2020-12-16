Обравши подарунки на День святого Миколая, ви зробили лише половину роботи. Потрібно ще красиво запакувати його, адже святкова приваблива упаковка – це вагомий елемент сюрпризу.

Ідеї 24 підготували для вас добірку з 20 прикладів класного та стильного упакування подарунка будь-якого розміру.

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Упакувати подарунки можна будь-яким способом. Головне, увімкнути фантазію і бути в гарному настрої під час вибору упаковки.

1. Найлегший спосіб упакувати сюрприз – купити подарунковий пакет

Це легко, швидко та без зайвих "заморок".

Фото amazon

2. Тканинні торбинки

Для того, щоб сюрприз виглядав максимально привабливо, задекоруєте торбинку святковими елементами та стрічкою.

Фото pinterest

3. Пакунки із крафтового паперу

Можна придбати готові або виготовити самостійно

Фото pinterest

4. Готові подарункові коробки із декором

Такий спосіб упаковки обійдеться вам найдорожче, але результат того вартий.

Фото 3ddd

5. Подарункова упаковка у вигляді цукерки

Фото efariya

6. Об'ємний подарунковий конверт

Фото sobusygirls

7. Тканинна упаковка подарунка

Фото nastroy

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8. Обгортковий папір

Найбільш популярний спосіб доповнити подарунок. Це бюджетно, мегаестетично і стильно. Але просто використати придбаний папір замало, тому вдоскональте таке упакування особливими елементами декору. Подарунок повинен бути в коробці, яку варто обгорнути спеціальним папером. Після цього прикрасіть папір так, як вважаєте за необхідне.

Обгортковий папір із намальованими святковими зображеннями

Фото pinterest

Для того, щоб обгортковий папір виглядав стильно, додайте тканинні елементи

Фото theodysseyonline

Якщо ви обрали одноколірний обгортковий папір, доповніть його декоративними елементами схожих відтінків

Різнокольорові елементи можуть свідчити про несмак, тому будьте обережні з вибором такого декору.

Фото pinterest

Задекоруйте тим, що маєте у себе вдома

Це дуже тонка межа, тому попередньо знайдіть в інтернеті ідеї, які зможете втілити. Наприклад, можете брати гілочки розмарину, сушені апельсини, шишки тощо.

Фото pinterest

Доповніть декор упаковки дерев'яними фігурками та тканинною мотузкою

Фото solebich

Декор із рослин

Фото pinterest

Смішний та милий декор

Фото pinterest

Декор із використанням ялинкових прикрас

Фото pinterest

Креативні елементи декору

Фото pinterest

Обгортковий папір із принтом

Фото adme

Декор із використанням спецій

Фото billibons

Упаковування подарунка з використанням фото, бірок чи листівок

Фото collectivegen

Декор з використанням ґудзиків

Фото vida-maravilha