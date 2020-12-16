Как красиво упаковать подарки на День святого Николая: 20 фотопримеров
Выбрав подарки на День святого Николая, вы сделали только половину работы. Нужно еще красиво запаковать его, ведь праздничная привлекательная упаковка – это весомый элемент сюрприза.
Идеи 24 подготовили для вас подборку из 20 примеров классной и стильной упаковки подарка любого размера.
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Упаковать подарки можно любым способом. Главное, включить фантазию и быть в хорошем настроении при выборе упаковки.
1. Самый легкий способ упаковать сюрприз – купить подарочный пакет
Это легко, быстро и без лишних "заморочек"
Фото amazon
2. Тканевые мешочки
Для того, чтобы сюрприз выглядел максимально привлекательно, задекорируйте сумку праздничными элементами и лентой.
Фото pinterest
3. Оригинальные пакеты с крафтовой бумаги
Можно приобрести готовые или сделать самостоятельно
Фото pinterest
4. Готовые подарочные коробки с декором
Такой способ упаковки обойдется вам дороже, но результат того стоит.
Фото 3ddd
5. Подарочная упаковка в виде конфеты
Фото efariya
6. Объемный подарочный конверт
Фото sobusygirls
7. Тканевая упаковка подарка
Фото nastroy
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8. Оберточная бумага
Наиболее популярный способ дополнить подарок. Это бюджетно, мегаэстетично и стильно. Но просто использовать приобретенную бумагу мало, поэтому улучшите такую упаковку особыми элементами декора. Подарок должен быть в коробке, которую следует обернуть специальной бумагой. После этого украшаем бумагу так, как считаете нужным.
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Оберточная бумага с нарисованными праздничными изображениями
Фото pinterest
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Для того, чтобы оберточная бумага выглядела стильно, добавьте тканевые элементы
Фото theodysseyonline
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Если вы выбрали одноцветную оберточную бумагу, дополните ее декоративными элементами похожих оттенков
Разноцветные элементы могут свидетельствовать о безвкусице, будьте осторожны с выбором такого декора.
Фото pinterest
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Задекорируйте тем, что имеете у себя дома
Это очень тонкая грань, поэтому предварительно найдите в интернете идеи, которые сможете воплотить. Например, можете брать веточки розмарина, сушеные апельсины, шишки и т. д.
Фото pinterest
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Дополните декор упаковки деревянными фигурками и тканевой веревкой
Фото solebich
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Декор из растений
Фото pinterest
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Смешной и милый декор
Фото pinterest
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Декор с использованием елочных украшений
Фото pinterest
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Креативные элементы декора
Фото pinterest
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Оберточная бумага с принтом
Фото adme
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Декор с использованием специй
Фото billibons
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Упаковка подарка с использованием фото, бирок или открыток
Фото collectivegen
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Декор с использованием пуговиц
Фото vida-maravilha
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