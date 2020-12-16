Выбрав подарки на День святого Николая, вы сделали только половину работы. Нужно еще красиво запаковать его, ведь праздничная привлекательная упаковка – это весомый элемент сюрприза.

Идеи 24 подготовили для вас подборку из 20 примеров классной и стильной упаковки подарка любого размера.

Читайте также: Как подарить печенье: идеи оригинальной упаковки съедобного подарка

Упаковать подарки можно любым способом. Главное, включить фантазию и быть в хорошем настроении при выборе упаковки.

1. Самый легкий способ упаковать сюрприз – купить подарочный пакет

Это легко, быстро и без лишних "заморочек"

Фото amazon

2. Тканевые мешочки

Для того, чтобы сюрприз выглядел максимально привлекательно, задекорируйте сумку праздничными элементами и лентой.

Фото pinterest

3. Оригинальные пакеты с крафтовой бумаги

Можно приобрести готовые или сделать самостоятельно

Фото pinterest

4. Готовые подарочные коробки с декором

Такой способ упаковки обойдется вам дороже, но результат того стоит.

Фото 3ddd

5. Подарочная упаковка в виде конфеты

Фото efariya

6. Объемный подарочный конверт

Фото sobusygirls

7. Тканевая упаковка подарка

Фото nastroy

Интересно: Необычные способы подарить сладости: 15 оригинальных идей с фотопримерами

8. Оберточная бумага

Наиболее популярный способ дополнить подарок. Это бюджетно, мегаэстетично и стильно. Но просто использовать приобретенную бумагу мало, поэтому улучшите такую упаковку особыми элементами декора. Подарок должен быть в коробке, которую следует обернуть специальной бумагой. После этого украшаем бумагу так, как считаете нужным.

Оберточная бумага с нарисованными праздничными изображениями

Фото pinterest

Для того, чтобы оберточная бумага выглядела стильно, добавьте тканевые элементы

Фото theodysseyonline

Если вы выбрали одноцветную оберточную бумагу, дополните ее декоративными элементами похожих оттенков

Разноцветные элементы могут свидетельствовать о безвкусице, будьте осторожны с выбором такого декора.

Фото pinterest

Задекорируйте тем, что имеете у себя дома

Это очень тонкая грань, поэтому предварительно найдите в интернете идеи, которые сможете воплотить. Например, можете брать веточки розмарина, сушеные апельсины, шишки и т. д.

Фото pinterest

Дополните декор упаковки деревянными фигурками и тканевой веревкой

Фото solebich

Декор из растений

Фото pinterest

Смешной и милый декор

Фото pinterest

Декор с использованием елочных украшений

Фото pinterest

Креативные элементы декора

Фото pinterest

Оберточная бумага с принтом

Фото adme

Декор с использованием специй

Фото billibons

Упаковка подарка с использованием фото, бирок или открыток

Фото collectivegen

Декор с использованием пуговиц

Фото vida-maravilha