Якщо ви чудово почуваєтесь, маєте багато вільного часу і так сталося, що повинні бути на самоізоляції – не сумуйте і не впадайте в паніку. Займіться чимось корисним та не надто складним.

Ідеї 24 підготували для вас фотодобірку речей, які завдяки самоізоляції господарів змінилися до невпізнанності. Можливо, це вас надихне. Читайте також: Як провести карантинні вихідні: 50 ідей, як "вбити" час вдома 1. Неймовірне перевтілення ванної кімнати у стильну та вишукану зону для релаксу Фото boredpanda 2. Трішки прибирання, гарного настрою, допомоги пухнастих помічників і вуаля – зона для відпочинку готова Фото reddit 3. Геніальний проєкт – двоярусне ліжко для окулярів. Як тобі таке, Ілоне Маск? Фото reddit 4. Колосальна робота над перевтіленням стола Фото kienthuc 5. Побалуйте свого маленького друга – створіть йому саморобну вежу для ігор з картонних коробок Фото pinterest 6. Тепер на задньому дворі можна буде влаштувати фантастичні вихідні з барбекю Фото ya-superpupe 7. Цей будинок нарешті дочекався змін – результат вражає Фото ntv Цікаво: Фільми про геніїв: 10 найкращих кінострічок про геніальних особистостей 8. Вишивка на чорному полотні – це стильно, модно, естетично Фото trollno 9. Фантастичне перевтілення кімнати Фото goodhouse 10. Підставка для вазонів виглядає як дизайнерська річ Фото reddit 11. Оригінальні полички на стіну. Практично, стильно, красиво Фото boredpanda 12. Мила лялька пошита зі старої тканини Фото joemonster 13. Підлокітник, зроблений своїми руками, має поличку для різних "дрібничок" і входи для зарядки смартфонів чи інших ґаджетів Фото reddit 14. Ідея для тих, в кого усе гаразд з уявою і терпінням – геніальна картина з монет Фото facebook 15. Затишний та красивий куток для релаксу Фото pinterest 16. Вишита картина на стіну в рамці Фото boredpanda 17. Картина з вирізаної тканини. Виглядає дуже стильно Фото elkilombonews