Если вы прекрасно себя чувствуете, имеете много свободного времени и так случилось, что должны быть на самоизоляции – не печальтесь и не впадайте в панику. Займитесь чем-то полезным и не слишком сложным.

Идеи 24 подготовили для вас фотоподборку вещей, которые благодаря самоизоляции хозяев изменились до неузнаваемости. Возможно, это вас вдохновит. Читайте также: Как провести карантинные выходные: 50 идей, как "убить" время дома 1. Невероятное перевоплощение ванной комнаты в стильную и изысканную зону для релакса Фото boredpanda 2. Немножко уборки, хорошего настроения, помощи пушистых помощников и вуаля – зона для отдыха готова Фото reddit 3. Гениальный проект – двухъярусная кровать для очков. Как тебе такое, Илон Маск? Фото reddit 4. Колоссальная работа над перевоплощением стола Фото kienthuc 5. Побалуйте своего маленького друга – создайте ему самодельную башню для игр с картонных коробок Фото pinterest 6. Теперь на заднем дворе можно будет устроить фантастические выходные с барбекю Фото ya-superpupe 7. Этот дом наконец дождался изменений – результат впечатляет Фото ntv Интересно: Фильмы о гениях: 10 лучших кинолент о гениальных личностях 8. Вышивка на черном полотне – это стильно, модно, эстетично Фото trollno 9. Фантастическое перевоплощения комнаты Фото goodhouse 10. Подставка для вазонов выглядит как дизайнерская вещь Фото reddit 11. Оригинальные полочки на стену. Практично, стильно, красиво Фото boredpanda 12. Милая кукла сшитая из старой ткани Фото joemonster 13. Подлокотник, сделанный своими руками, имеет полочку для разных "мелочей" и входы для зарядки смартфонов или других гаджетов Фото reddit 14. Идея для тех, у кого все в порядке с воображением и терпением – гениальная картина из монет Фото facebook 15. Уютный и красивый уголок для релакса Фото pinterest 16. Вышитая картина на стену в рамке Фото boredpanda 17. Картина с вырезанной ткани. Выглядит очень стильно Фото elkilombonews