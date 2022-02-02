Так-так, і фільми також є відмінним джерелом ідей. Експерти з e-commerce-платформи Pufetto проаналізували кіноринок та підібрали ті стрічки, які допоможуть вам у створенні комфорту та затишку вдома.

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"Французький вісник"

Романтичну комедію представили у 2021 році. Фільм розповідає про працівників відділення американської газети "Французький вісник". Місце подій – вигадане маленьке французьке містечко, що додає атмосферності картинці. Зокрема, у кіно в деталях показані інтер'єри 20-го століття з елементами декору в стилю артдеко.

Відтворити цю стилістику вдома вам допоможуть контрастні кольори стін, килими, абстрактний живопис, тропічні рослини, шкіряні крісла, та дивани у стилі ретро.

"Французький вісник": дивіться трейлер фільму онлайн

"Круелла"

Завжди мріяли про англійський інтер'єр 70-х років? Тоді стрічка "Круелла", яка вийшла на великі екрани у 2021-му, вам однозначно сподобається. Переглядаючи це кіно, ви зможете не лише насолодитися естетикою тих років, а й почерпнути для себе кілька ідей облаштування домівки.

До декорацій творці картини підійшли грунтовно. Це й не дивно, адже у фільмі сповна передана атмосфера Лондона у 70-х. Говоримо ми зараз не лише про локації, а й про інтер'єри, де присутні старі британські дерев’яні меблі, масивні ліжка, у декорі багато вінтажу, помпезні балкони та твори мистецтва.

У наших реаліях, якщо намагатися створити щось схоже, то варто звернути увагу на розписані дерев’яні шафи та скрині, комоди на вигнутих ніжках, ліжка з балдахіном, пуфи, вінтажні люстри та світильники, круглі дзеркала, картини у масивних рамах.

"Круелла": дивіться трейлер фільму онлайн

"Дім Гуччі"

Думки глядачів з приводу цього фільму розділилися, однак те, що він візуально прекрасний, гадаємо, погодяться усі. Та й як може бути інакше, якщо зйомки відбувалися у приголомшливих локаціях Італії та Нью-Йорку, а у кадрі фігурували будівлі з помпезними інтер'єрами.

Так, в Італії маєток Гуччі побудований у стилі модерн, у якому поєдналися декор з металу, скла та сталі, чіткі лінії та мінімум меблів. Головні акценти – на мистецтві та елементах декору. Своєю чергою, квартира на Манхеттені виконана у стилі "поп-арт", де багато сучасного мистецтва, і панує атмосфера галереї.

Такі інтер'єри фахівці рекомендують реалізовувати у просторих приміщеннях з панорамними вікнами. А створити відповідну атмосферу вам допоможуть меблі з блискучими поверхнями (скляні столики, глянцеві шафи-купе).

"Дім Гуччі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Острів Бергмана"

У центрі сюжету – історія про пару кінематографістів, що переїхала творити на шведський острів Фьоро, і інтер'єри далеко не на першому плані. Але й тут є за що зачепитися оком. Йдеться про непоказний скандинавський будиночок, у який заселилися головні герої. Однак у цьому й "фішка", адже простота – це завжди стильно. А ще – бюджетно.

Ідея таких помешкань – затишок та екологічність. Наповнювати кімнати можна речами й меблями з блошиних ринків, а для декору часто використовують рослини, текстиль (подушки, пледи), свічки та статуетки.

"Острів Бергмана": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Спенсер: Таємниця принцеси Діани"

Задумуєтеся про облаштування помешкання у стилі, який би відсилав до Вікторіанської епохи? Сміливо можете надихатися атмосферним фільмом про життя принцеси Діани. У кадрі представлені елементи, притаманні тій порі: важкі двері з натурального дерева, масивні гардини.

У наш час такий стиль можна реалізувати за допомогою тканинним шпалерам у зелених, коричневих та бузкових тонах. Варто пригледіти великі дзеркала, каміни (якщо є можливість) та задуматися про ліпнину.

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани": дивіться трейлер фільму онлайн