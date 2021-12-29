Так, компанія Fandango, яка співпрацює з різними мережами кінотеатрів, попросила 6 тисяч покупців квитків відповісти, прем'єру якої стрічки вони чекають понад усе у прийдешньому році.

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Перше місце серед усіх релізів 2022 року посів сиквел "Чорної пантери", який вийде 10 листопада наступного року. Далі у списку йде "Людина-павук: Навколо всесвіту 2", а трійку замикає "Бетмен". Це щодо ТОПу блокбастерів. Крім цього, аналітики визначили найочікуваніше кіно для усієї родини, лідерів серед екшн-фільмів та хоррорів. Далі – повні списки кожної з добірок.

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ТОП найочікуваніших блокбастерів

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" (Black Panther: Wakanda Forever);

"Людина-павук: Навколо всесвіту 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);

"Бетмен" (The Batman);

"Тор: Кохання та грім" (Thor: Love and Thunder);

"Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion);

"Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness);

"Аватар 2" (Avatar 2);

"Аквамен 2" (Aquaman and the Lost Kingdom);

"Топ Ґан: Меверік" (Top Gun: Maverick);

"Місія нездійсненна 7" (Mission: Impossible 7).

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" – дивіться трейлер онлайн:

5 найочікуваніших екшн-фільмів, не пов'язаних із коміксами

"Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion);

"Аватар 2" (Avatar 2);

"Топ Ґан: Меверік" (Top Gun: Maverick);

"Місія нездійсненна 7" (Mission: Impossible 7);

"Незвідане: Удача Дрейка" (Uncharted).

"Світ Юрського періоду 3: Домініон" – дивіться трейлер онлайн:

ТОП 5 фільмів для всієї родини:

"Людина-павук: Навколо всесвіту 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);

"Базз Лайтер" (Lightyear);

"Посіпаки: Становлення лиходія" (Minions: The Rise of Gru);

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore);

"Їжак Сонік 2" (Sonic the Hedgehog 2).

"Людина-павук: Навколо всесвіту 2" – дивіться трейлер онлайн:

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ТОП найочікуваніших хорор-фільмів:

"Геловін закінчується" (Halloween Ends);

"Крик" (Scream)"

"Ні" (Nope);

"Дитина темряви: Перша жертва" (Orphan: First Kill);

"Чорний телефон" (The Black Phone).

"Геловін закінчується" – дивіться трейлер онлайн: