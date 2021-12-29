Так, компанія Fandango, яка співпрацює з різними мережами кінотеатрів, попросила 6 тисяч покупців квитків відповісти, прем'єру якої стрічки вони чекають понад усе у прийдешньому році.

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Перше місце серед усіх релізів 2022 року посів сиквел "Чорної пантери", який вийде 10 листопада наступного року. Далі у списку йде "Людина-павук: Навколо всесвіту 2", а трійку замикає "Бетмен". Це щодо ТОПу блокбастерів. Крім цього, аналітики визначили найочікуваніше кіно для усієї родини, лідерів серед екшн-фільмів та хоррорів. Далі – повні списки кожної з добірок.

ТОП найочікуваніших блокбастерів

  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди" (Black Panther: Wakanda Forever);
  • "Людина-павук: Навколо всесвіту 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);
  • "Бетмен" (The Batman);
  • "Тор: Кохання та грім" (Thor: Love and Thunder);
  • "Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion);
  • "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness);
  • "Аватар 2" (Avatar 2);
  • "Аквамен 2" (Aquaman and the Lost Kingdom);
  • "Топ Ґан: Меверік" (Top Gun: Maverick);
  • "Місія нездійсненна 7" (Mission: Impossible 7).

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" – дивіться трейлер онлайн:

5 найочікуваніших екшн-фільмів, не пов'язаних із коміксами

  • "Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion);
  • "Аватар 2" (Avatar 2);
  • "Топ Ґан: Меверік" (Top Gun: Maverick);
  • "Місія нездійсненна 7" (Mission: Impossible 7);
  • "Незвідане: Удача Дрейка" (Uncharted).

"Світ Юрського періоду 3: Домініон" – дивіться трейлер онлайн:

ТОП 5 фільмів для всієї родини:

  • "Людина-павук: Навколо всесвіту 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);
  • "Базз Лайтер" (Lightyear);
  • "Посіпаки: Становлення лиходія" (Minions: The Rise of Gru);
  • "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore);
  • "Їжак Сонік 2" (Sonic the Hedgehog 2).

"Людина-павук: Навколо всесвіту 2" – дивіться трейлер онлайн:

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ТОП найочікуваніших хорор-фільмів:

  • "Геловін закінчується" (Halloween Ends);
  • "Крик" (Scream)"
  • "Ні" (Nope);
  • "Дитина темряви: Перша жертва" (Orphan: First Kill);
  • "Чорний телефон" (The Black Phone).

"Геловін закінчується" – дивіться трейлер онлайн: