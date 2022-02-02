Да-да, и фильмы тоже являются отличным источником идей. Эксперты с e-commerce-платформы Pufetto проанализировали кинорынок и подобрали ленты, которые помогут вам в создании комфорта и уюта дома.

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"Французский вестник"

Романтическую комедию представили в 2021 году. Фильм рассказывает о работниках отделения американской газеты "Французский вестник". Место событий – вымышленный маленький французский городок, придающий атмосферность картинке. В частности, в кино в деталях показаны интерьеры 20 века с элементами декора в стиле арт-деко.

Воспроизвести эту стилистику дома вам помогут контрастные цвета стен, ковры, абстрактная живопись, тропические растения, кожаные кресла и диваны в стиле ретро.

"Французский вестник": смотрите трейлер фильма онлайн

"Круэлла"

Всегда мечтали об английском интерьере 70-х годов? Тогда лента "Круэлла", которая вышла на большие экраны в 2021 году, вам однозначно понравится. Просматривая это кино, вы можете не только насладиться эстетикой тех лет, но и почерпнуть себе несколько идей обустройства жилья.

К декорациям создатели картины подошли основательно. Это и не удивительно, ведь в фильме полностью передана атмосфера Лондона в 70-х. Говорим мы сейчас не только о локациях, но и об интерьерах, где присутствует старая британская деревянная мебель, массивные кровати, в декоре много винтажа, помпезные балконы и произведения искусства.

В наших реалиях, если пытаться создать что-то похожее, то следует обратить внимание на расписанные деревянные шкафы и сундуки, комоды на изогнутых ножках, кровати с балдахином, пуфы, винтажные люстры и светильники, круглые зеркала, картины в массивных рамах.

"Круэлла": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дом Гуччи"

Мнения зрителей по поводу этого фильма разделились, однако то, что он визуально прекрасен, думаем, согласятся все. Да и как это может быть иначе, если съемки происходили в потрясающих локациях Италии и Нью-Йорка, а в кадре фигурировали здания с помпезными интерьерами.

Так, в Италии дом Гуччи построен в стиле модерн, в котором объединились декор из металла, стекла и стали, четкие линии и минимум мебели. Главные акценты – на искусстве и элементах декора. В свою очередь, квартира на Манхэттене выполнена в стиле "поп-арт", где много современного искусства, и царит атмосфера галереи.

Такие интерьеры специалисты рекомендуют реализовываться в просторных помещениях с панорамными окнами. А создать подходящую атмосферу вам поможет мебель с блестящими поверхностями (стеклянные столики, глянцевые шкафы-купе).

"Дом Гуччи": смотрите трейлер фильма онлайн

"Остров Бергмана"

В центре сюжета – история о паре кинематографистов, переехавшей творить на шведский остров Фьоро, и интерьеры далеко не на первом плане. Но и здесь есть за что зацепится глазом. Речь идет о невзрачном скандинавском домике, в который заселились главные герои. Однако в этом и фишка, ведь простота – это всегда стильно. А еще – бюджетно.

Идея таких помещений – уют и экологичность. Наполнять комнаты можно вещами и мебелью из блошиных рынков, а для декора часто используют растения, текстиль (подушки, пледы), свечи и статуэтки.

"Остров Бергмана": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

Задумываетесь об обустройстве помещения в стиле, который отсылал бы к Викторианской эпохе? Смело можете вдохновляться атмосферным фильмом о жизни принцессы Дианы. В кадре представлены элементы, присущие той поре: тяжелые двери из натурального дерева, массивные гардины.

В настоящее время такой стиль можно реализовать с помощью тканевых обоев в зеленых, коричневых и сиреневых тонах. Следует присмотреть большие зеркала, камины (если есть возможность) и задуматься о лепнине.