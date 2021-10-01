Прибираємо живіт з фітболом: 3 вправи для красивого пресу

Осінь набирає обертів, і наш організм на це теж реагує. Активність зменшується, а через холод ми почали готуватися до зими й відкладати жирок. Пора з цим боротися. Як саме – читайте далі у нашому матеріалі.

Фітнес-тренер Кирило Торос наполегливо рекомендує не знижати свою активність у холодну пору року й показав ефективні вправи для пресу. Наші м'язи звикають до навантаження, тому їх завжди потрібно "дивувати": або міняти робочі ваги, або кут навантаження, або просто замінити вправи. Тому для різноманітності спробуйте попрацювати над плоским животом з фітболом.

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Коротке домашнє тренування на прес з фітболом

Класичні скручування, лежачи спиною на фітболі (фітбол допомагає додатково розтягнути м'язи живота): 14 – 16 повторень; Скручування, тримаючи над головою фітбол (відривайте від підлоги лише лопатки): 14 – 16 повторень; Скручування з положенням ніг на фітболі (відривайте від підлоги лише лопатки): 14 – 16 повторень;

Гайд з тренування

Виконуйте вправи одну за одною;

Кількість повторень: 14 – 16;

Кількість підходів – 3 на кожну вправу;

Відпочинок між підходами – 30 секунд.

обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Прибираємо живіт з фітболом

Осінь почалася дуже рано і організм теж на це відреагував. Активність зменшується, а через холод ми почали готуватися до зими і відкладати жирок. Будемо з цим боротися! Активність не знижуємо і проведемо сьогодні тренування на прес. М'язи звикають до навантаження, тому їх завжди потрібно дивувати. Або міняти робочі ваги, або кут навантаження, або просто вправу. Ось і сьогодні ми попрацюємо з фітболом, щоб урізноманітнити тренування.

Тренування:

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Виконуємо вправи одну за одною

Кількість повторень 14/16

Кількість підходів – 3 на кожну вправу

Відпочинок між підходами – 30 секунд

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування.