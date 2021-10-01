Фитнес-тренер Кирилл Торос настойчиво рекомендует не снижать свою активность в холодное время года и показал эффективные упражнения для пресса. Наши мышцы привыкают к нагрузке, поэтому их всегда нужно "удивлять": либо менять рабочие веса, или угол нагрузки, или просто заменить упражнения. Поэтому для разнообразия попробуйте поработать над плоским животом с фитболом.

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Короткая домашняя тренировка на пресс с фитболом

Классические скручивания, лежа спиной на фитболе (фитбол помогает дополнительно растянуть мышцы живота): 14 – 16 повторений; Скручивания, держа над головой фитбол (отрывайте от пола только лопатки): 14 – 16 повторений; Скручивания положению ног на фитболе (отрывайте от пола только лопатки): 14 – 16 повторений;

Гайд с тренировки

Выполняйте упражнения одно за другим;

Количество повторений: 14 – 16;

Количество подходов – 3 на каждое упражнение;

Отдых между подходами – 30 секунд.

Совет от тренера: обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Убираем живот с фитболом

Осень началась очень рано и организм тоже на это отреагировал. Активность уменьшается, а из-за холода мы начали готовиться к зиме и откладывать жирок. Будем с этим бороться! Активность не снижаем и проведем сегодня тренировка на пресс. Мышцы привыкают к нагрузке, поэтому их всегда нужно удивлять. Или менять рабочие веса, или угол нагрузки, или просто упражнение. Вот и сегодня мы поработаем с фитболом, чтобы разнообразить тренировки.

Тренировка:

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Выполняем упражнения одну за другой

Количество повторений 14/16

Количество подходов - 3 на каждое упражнение

Отдых между подходами - 30 секунд