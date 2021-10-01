Фитнес-тренер Кирилл Торос настойчиво рекомендует не снижать свою активность в холодное время года и показал эффективные упражнения для пресса. Наши мышцы привыкают к нагрузке, поэтому их всегда нужно "удивлять": либо менять рабочие веса, или угол нагрузки, или просто заменить упражнения. Поэтому для разнообразия попробуйте поработать над плоским животом с фитболом.
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Короткая домашняя тренировка на пресс с фитболом
- Классические скручивания, лежа спиной на фитболе (фитбол помогает дополнительно растянуть мышцы живота): 14 – 16 повторений;
- Скручивания, держа над головой фитбол (отрывайте от пола только лопатки): 14 – 16 повторений;
- Скручивания положению ног на фитболе (отрывайте от пола только лопатки): 14 – 16 повторений;
Гайд с тренировки
- Выполняйте упражнения одно за другим;
- Количество повторений: 14 – 16;
- Количество подходов – 3 на каждое упражнение;
- Отдых между подходами – 30 секунд.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Убираем живот с фитболом
Осень началась очень рано и организм тоже на это отреагировал. Активность уменьшается, а из-за холода мы начали готовиться к зиме и откладывать жирок. Будем с этим бороться! Активность не снижаем и проведем сегодня тренировка на пресс. Мышцы привыкают к нагрузке, поэтому их всегда нужно удивлять. Или менять рабочие веса, или угол нагрузки, или просто упражнение. Вот и сегодня мы поработаем с фитболом, чтобы разнообразить тренировки.
Тренировка:
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Выполняем упражнения одну за другой
Количество повторений 14/16
Количество подходов - 3 на каждое упражнение
Отдых между подходами - 30 секунд
Обязательно выполняем разминку перед тренировкой и заминку после тренировки.