Яйця входять у наш щоденний раціон і готуємо ми їх по-різному. Але наближається період святкових застіль, на яких обов'язково буде кілька салатів. А у них, як правило, один з основних інгредієнтів – варені яйця.

І ще Прем'єра "Зломовчання" з Ксенією Мішиною: де дивитися перший в Україні серіал-оріджинал

У передсвятковий час хочеться переглянути атмосферну стрічку, яка додасть магії у буденне життя. З OLL.TV організувати сімейний кіновечір просто! Оформіть підписку на сервіс за 1 гривню, насолоджуйтесь сотнями фільмів у хорошій якості та ще й отримайте можливість виграти телевізор.

Чистити їх, звісно ж, подобається не кожному. Проте якщо знати один лайфхак, ця справа займе у вас кілька секунд.

Як без зусиль почистити варене яйце

Зварене яйце покладіть у склянку, а зверху накрийте такою ж склянкою. Кілька секунд потрясіть. Уся шкаралупа повністю відокремиться сама.

Читайте також Як швидко почистити картоплю для олів'є: цей трюк займе у вас лічені секунди