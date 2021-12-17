Яйця входять у наш щоденний раціон і готуємо ми їх по-різному. Але наближається період святкових застіль, на яких обов'язково буде кілька салатів. А у них, як правило, один з основних інгредієнтів – варені яйця.
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Чистити їх, звісно ж, подобається не кожному. Проте якщо знати один лайфхак, ця справа займе у вас кілька секунд.
Як без зусиль почистити варене яйце
- Зварене яйце покладіть у склянку, а зверху накрийте такою ж склянкою.
- Кілька секунд потрясіть.
- Уся шкаралупа повністю відокремиться сама.
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