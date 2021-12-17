Яйца входят в наш ежедневный рацион и готовим мы их по-разному. Но близится период праздничных застолий, на которых обязательно будет несколько салатов. А у них, как правило, один из основных ингредиентов – вареные яйца.
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Чистить их, конечно, нравится не каждому. Однако если знать один лайфхак, это дело займет у вас несколько секунд.
Как без труда почистить вареное яйцо
- Сваренное яйцо положите в стакан, а сверху накройте таким же стаканом.
- Несколько секунд потрясите.
- Вся скорлупа полностью отделится сама.
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