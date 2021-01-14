Как фотографировать закат: 10 уникальных идей с фото
Закат – это прекрасный момент, который многие фотографы хотят сохранить в своих лучших работах. Сделать удачные снимки на закате – это настоящее искусство, которому можно поучиться у известных талантливых людей.
Идеи 24 подготовили для вас лучшие фото на закате, которые сделал талантливый инстагблогер KRUTIK THAKUR.
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Очень необычные изображения
Фото instagram
Фото с солнечной лампой
Фото instagram
Подсолнечник
Фото instagram
Оригинальный мяч
Фото instagram
Возможно все...и даже "остановить" закат
Фото instagram
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Солнечный "шарик"
Фото instagram
Невероятный пейзаж
Фото instagram
Чудесные работы
Фото instagram
От одного взгляда захватывает дух
Фото instagram
Идеальная игра цветов
Фото instagram
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