В этом году праздничные покупки будут происходить несколько иначе, чем обычно. Коронавирус внес свои коррективы, которые повлияли и на продавцов, и покупателей. Именно поэтому многие семьи вынуждены экономить и подстраиваться под работу торговцев.

Идеи 24 подготовили для вас 8 универсальных советов, благодаря которым вы сможете покупать лучшие подарки для родных, не тратя при этом огромных средств.

1. Покупайте заранее

Для того чтобы не тратить лишние средства, обязательно позаботьтесь о подарках для родных заранее. Цены на товары в таком случае могут быть ниже. Кроме этого, вы сможете сравнить ассортимент и ценовую политику в разных продавцов.

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2. Сравнивайте

До покупки подарка нужно подготовиться. Для этого "проюзайте" весь интернет и найдите товары, которые наиболее подходят родным. Сравнивайте качества, характеристики и, конечно, цены. Найдите лучший магазин и в течение нескольких дней следите за ценами. Из увиденного делайте выводы, и покупайте подарки в самое выгодное время.

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3. Оплата частями

Если у вас много родных, близких и друзей и вы хотите всех порадовать сюрпризом – подумайте об оплате за подарки частями. Сейчас многие компании предлагают рассрочку с минимальными процентами или вообще без них. Не все месяцы такие финансово затратные, как декабрь и январь. Поэтому вы смело можете "растянуть" оплату за подарки на три месяца или даже полгода.

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4. Бесплатная доставка

Для тех, кто планирует делать покупки онлайн есть возможность сэкономить на доставке. Это касается магазинов, в которых вы совершаете покупки не впервые. Для этого следует установить приложения соответствующих компаний на свой смартфон. Часто, используя такие приложения, можно получить скидки на покупку или даже "поймать" бесплатную доставку.

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5. "Затягивать пояс"

Мы настолько любим своих родных, что выбирая подарок смотрим на лучшие товары и всегда боимся экономить. Это не совсем правильно. Не стоит покупать дорогой подарок, а потом отказывать себе в покупке товаров для обеспечения основных потребностей.

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6. Список подарков

Не делайте спонтанных покупок. Обязательно заранее подумайте о том, что лучше подарить родным. Составьте список подарков и таким образом вы убережете себя от бессмысленных покупок.

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7. Подарки своими руками

Если финансово не можете позволить себе покупку подарков для родных – порадуйте их сюрпризами, приготовленными своими руками. Нет, это не банально. Нет, вас не будут считать скрягой. Вам просто нужно приложить максимум усилий для создания такого подарка. Это могут быть праздничные наборы фруктов или сладостей, красивые съедобные букеты, оригинальные боксы, аромасвечи, новогодние украшения, вязаная одежда и тому подобное.

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8. Желанные подарки

Для того чтобы избежать неловких ситуаций с выбранным подарком – прямо спросите у родных, что они хотели бы получить. Так вы сэкономите свое время на выборе подарка и купите то, что точно хотели бы ваши родные.

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