Мільйони людей у світі мріють знизити вагу, але не знають з чого почати чи здаються на половині шляху. Домогтися результату можна за допомогою невеликих змін.

Лише два пункти дозволять побачити бажаний ефект. Про них розповіла українська фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Як домогтися результату

Нещодавно я зрозуміла: щоб досягти результату, потрібні лише дві складові. Почніть з них,

– зазначила Боржемська.

Змінюйте звички

Якщо ви мрієте про красиве здорове тіло, час забути про регулярне вживання кави, газованих напоїв і соків. Вибирайте просту воду. Також слід відмовитися від рафінованого білого цукру. Все це – справа звички. Змінюйте їх заради нової себе.

Овочі, гриби, морепродукти – лише вам обирати, чим доповнити страву з макаронів. Український брендпіклується, щоб сніданок, обід та вечеря принесла вам максимум насолоди й користі для організму.

Білий рафінований цукор слід виключити, якщо ви вирішили худнути / Фото Pixabay

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Оточення

Дуже багато людей худнуть, а потім зриваються й знову набирають вагу через відсутність підтримки. Оточуйте себе однодумцями. Якщо поруч є ті, хто буде тримати вас у тонусі, домогтися результату буде простіше. Це можуть бути друзі, партнери, тренер.

Правильна підтримка важлива для досягнення мети / Фото Pixabay