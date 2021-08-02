Для того щоб забути про постійний голод, слід дотримуватися кількох правил. Детальніше про них розповіла нутриціологиня Надія Пахірко.
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Причини постійного голоду
Нерегулярне харчування
За словами експерта, якщо ви відмовилися від сніданку, а вдень перекусили печивом і запили його кавою, дещо пізніше голод змусить змітати все зі столу й холодильника. Такий апетит дуже складно контролювати, тому харчуватися потрібно рівномірно, розподіляючи калорії протягом дня. ⠀
Сніданок є запорукою не тільки відмінного зовнішнього вигляду, але й самопочуття / Фото Pixabay
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Правила правильного харчування
- Сніданок – найситніший прийом їжі. Він має становити 25 – 30% від вашої добової калорійності. Решту розподіляємо між обідом, вечерею і перекусами.
Розподіліть свою добову норму калорій між прийомами їжі / Фото Pixabay
- Важливо визначити свій час основних прийомів їжі та перекусів. У такому разі голод не буде вас мучити, а процес схуднення буде швидким.