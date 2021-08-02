Для того щоб забути про постійний голод, слід дотримуватися кількох правил. Детальніше про них розповіла нутриціологиня Надія Пахірко.

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Причини постійного голоду

Нерегулярне харчування

За словами експерта, якщо ви відмовилися від сніданку, а вдень перекусили печивом і запили його кавою, дещо пізніше голод змусить змітати все зі столу й холодильника. Такий апетит дуже складно контролювати, тому харчуватися потрібно рівномірно, розподіляючи калорії протягом дня. ⠀

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

Сніданок є запорукою не тільки відмінного зовнішнього вигляду, але й самопочуття / Фото Pixabay

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Правила правильного харчування

Сніданок – найситніший прийом їжі. Він має становити 25 – 30% від вашої добової калорійності. Решту розподіляємо між обідом, вечерею і перекусами.

Зверніть увагу! Перерва між їжею має бути не більше ніж 4 годин. Порахуйте свою норму калорій на день і розділіть її на 4 – 5 прийомів їжі.

Розподіліть свою добову норму калорій між прийомами їжі / Фото Pixabay