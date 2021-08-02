Всего два пункта позволят увидеть желанный эффект. О них рассказала украинский фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Как добиться результата

Недавно я поняла, чтобы добиться результата, нужно всего две составляющие. Начните с них,

– отметила Боржемская.

Меняйте привычки

Если вы мечтаете о красивом здоровом теле, пора забыть о регулярном употреблении кофе, газированных напитков и соков. Выбирайте простую воду. Также следует отказаться от рафинированного белого сахара. Все это – дело привычки. Меняйте их ради новой себя.

Овощи, грибы, морепродукты – только вам выбирать, чем дополнить блюдо из макарон. Украинский бренд "Тая" заботится, чтобы завтрак, обед и ужин принесли вам максимум удовольствия и пользы для организма.

Белый рафинированный сахар следует исключить, если вы решили худеть / Фото Pixabay

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Окружение

Очень многие люди худеют, а потом срываются и снова набирают вес из-за отсутствия поддержки. Окружайте себя единомышленниками. Если рядом есть те, кто будет держать вас в тонусе, добиться результата будет проще. Это могут быть друзья, партнеры, тренер.

Правильная поддержка важна для достижения цели / Фото Pixabay