Всего два пункта позволят увидеть желанный эффект. О них рассказала украинский фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Как добиться результата
Недавно я поняла, чтобы добиться результата, нужно всего две составляющие. Начните с них,
– отметила Боржемская.
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Меняйте привычки
Если вы мечтаете о красивом здоровом теле, пора забыть о регулярном употреблении кофе, газированных напитков и соков. Выбирайте простую воду. Также следует отказаться от рафинированного белого сахара. Все это – дело привычки. Меняйте их ради новой себя.
Белый рафинированный сахар следует исключить, если вы решили худеть / Фото Pixabay
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Окружение
Очень многие люди худеют, а потом срываются и снова набирают вес из-за отсутствия поддержки. Окружайте себя единомышленниками. Если рядом есть те, кто будет держать вас в тонусе, добиться результата будет проще. Это могут быть друзья, партнеры, тренер.
Правильная поддержка важна для достижения цели / Фото Pixabay