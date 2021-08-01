Виправити ситуацію допоможе простий комплекс вправ. Як його виконати лише за 5 хвилин, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Які вправи допоможуть позбутися від болю в спині
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Бічні нахили голови
Необхідно сісти прямо, покласти ліву руку на голову й легко потягнути шию вліво. Плечі повинні бути розслаблені. У такому положенні зафіксуйтеся на 10 – 15 секунд. Поміняйте руки та виконайте по 2 – 3 підходи на кожен бік.
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Розтяжка на стільці
Сядьте на стілець і візьміться за нього однією рукою ззаду. Підборіддя потрібно направити до грудей, а вухом потягнутися до протилежного плеча. Повертайте головою на 45 градусів ліворуч та праворуч. Повторіть на інший бік.
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Розтяжка трапецієподібних м'язів
Потрібно прямо встати, завести праву руку за спину й обхопити її зап'ястя лівої рукою. Акуратно необхідно потягнути себе за праву руку, нахиляючи ліве вухо до лівого плеча. Зафіксуйтеся в такому положенні на 15 – 20 секунд. Далі поміняйте руки й виконайте по 3 – 4 повторення на кожен бік.
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Вправа біля стіни
Встаньте лицем до стіни, випряміть й притуліть до неї праву руку. Плече потрібно щільно притиснути, а груди відвернути від стіни, легко відштовхуючись від неї лівою рукою. Залишаємося у такій позиції на 30 – 40 секунд. Повторіть вправу на інший бік.
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Схрещування рук ззаду
Для виконання вправи, встаньте рівно, поставивши ноги на ширину плечей. Праву руку потрібно підняти вгору, зігнути її в лікті й завести за голову. Долонею лівої руки потрібно дотягнутися до правої. Зафіксуйтеся в такій позиції на 5 – 7 секунд. Поміняйте руки й зробіть по 2 – 3 повторення на кожен бік.
Регулярно виконуючи ці прості вправи, ви зможете швидко зняти втому і напругу,
– зазначила Олена Кален.