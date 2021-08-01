Виправити ситуацію допоможе простий комплекс вправ. Як його виконати лише за 5 хвилин, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Цікаво Післявихідний день: як прийти у форму та що їсти після вечірки

Які вправи допоможуть позбутися від болю в спині

Бічні нахили голови

Необхідно сісти прямо, покласти ліву руку на голову й легко потягнути шию вліво. Плечі повинні бути розслаблені. У такому положенні зафіксуйтеся на 10 – 15 секунд. Поміняйте руки та виконайте по 2 – 3 підходи на кожен бік.

Розтяжка на стільці

Сядьте на стілець і візьміться за нього однією рукою ззаду. Підборіддя потрібно направити до грудей, а вухом потягнутися до протилежного плеча. Повертайте головою на 45 градусів ліворуч та праворуч. Повторіть на інший бік.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.​

Розтяжка трапецієподібних м'язів

Потрібно прямо встати, завести праву руку за спину й обхопити її зап'ястя лівої рукою. Акуратно необхідно потягнути себе за праву руку, нахиляючи ліве вухо до лівого плеча. Зафіксуйтеся в такому положенні на 15 – 20 секунд. Далі поміняйте руки й виконайте по 3 – 4 повторення на кожен бік.

Читайте Як прибрати жир з сідниць, стегон і ніг: найефективніший спосіб

Вправа біля стіни

Встаньте лицем до стіни, випряміть й притуліть до неї праву руку. Плече потрібно щільно притиснути, а груди відвернути від стіни, легко відштовхуючись від неї лівою рукою. Залишаємося у такій позиції на 30 – 40 секунд. Повторіть вправу на інший бік.

Схрещування рук ззаду

Для виконання вправи, встаньте рівно, поставивши ноги на ширину плечей. Праву руку потрібно підняти вгору, зігнути її в лікті й завести за голову. Долонею лівої руки потрібно дотягнутися до правої. Зафіксуйтеся в такій позиції на 5 – 7 секунд. Поміняйте руки й зробіть по 2 – 3 повторення на кожен бік.

Регулярно виконуючи ці прості вправи, ви зможете швидко зняти втому і напругу,

– зазначила Олена Кален.