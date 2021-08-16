Як часто можна пити каву: дієтологиня відповіла на популярне питання

Кава – напій, який обожнюють мільйони людей в усьому світі. Він бадьорить, заряджає енергією та піднімає настрій.

Однак є у нього й не дуже позитивні нюанси. Як часто можна пити каву – розповіла дієтологиня Анна Гоголєва.

Цікаво Знай своїх: Олександр Педан довів, що макарони з м'яких сортів пшениці не гірші, ніж з твердих

Скільки кави можна пити

Звичайно, кава натщесерце може привести й до виразки, особливо, коли ввечері перший і останній прийом їжі, а до цього немає часу. Одним же з яскравих прикладів є молоді дівчата, які через звичку для того, щоб прокинутися, обов'язково будять себе кофеїном, а через годину сили й енергія знову залишають, і знову заварюється кава. Особливо це робиться при сидячій роботі,

– зазначила Гоголєва.

За її словами, після цього можуть з'явитися різні діагнози – від "втомлених" наднирників і проблем з гормональним фоном до розвитку аутоімунних реакцій (типу RTA).

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби– це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Отже, якщо ваш метаболізм і стан організму дозволяють, то одна чашка кави на тиждень через годину після їжі – ніякої шкоди,

– наголосила дієтологиня.

Каву можна пити раз на тиждень без шкоди для здоров'я / Фото Pixabay

Читайте Як тренуватися в "ці" дні: чемпіонка України дала кілька порад дівчатам

Чим небезпечний кофеїн

Вимиває кальцій з кісток, і порушує баланс електролітів.

Викликає спазм сечоводів і погіршує фільтрацію рідин і крові нирками + малорухливий спосіб життя, стрес. Це може привести до мігрені та слабкості.

Сприяє розвитку Аутоімунних процесів.

Заважає засвоєнню вітамінів групи B і багатьох мінералів, приводячи до дефіцитів і виснажуючи ресурси організму.

Отже, якщо ресурс, метаболізм, самопочуття дозволяє, то зрідка такий напій не зашкодить, а от якщо ви страждаєте на анемію, часто хворієте, схильні до більш швидкого окислювального стресу, то краще знайти альтернативу,

– резюмувала Анна Гоголєва.

Відмовтеся від кави, якщо у вас є протипоказання / Фото Pixabay