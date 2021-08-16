Однако есть у него и не очень положительные нюансы. Как часто можно пить кофе – рассказала диетолог Анна Гоголева.
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Сколько кофе можно пить
Конечно, кофе натощак может привести и к язве, особенно, когда вечером первый и последний прием пищи, а до этого нет времени. Одним же из ярких примеров являются молодые девушки, которые в угоду привычки для того, чтобы проснуться, обязательно будят себя кофеином, а через час силы и энергия снова покидают, и снова заваривается кофеек. Особенно это делается при сидячей работе,
– отметила Гоголева.
По ее словам, после этого могут появиться различные диагнозы – от "уставших" надпочечников и проблем с гормональным фоном до развития аутоиммунных реакций (типа АИТ).
Итак, если ваш метаболизм и состояние организма позволяют, то одна чашка кофе в неделю через час после еды – никакого вреда,
– подчеркнула диетолог.
Кофе можно пить раз неделю без вреда для здоровья / Фото Pixabay
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Чем опасен кофеин
- Вымывает кальций из костей, и нарушает баланс электролитов.
- Вызывает спазм мочеточников и ухудшает фильтрацию жидкостей и крови почками + малоподвижный образ жизни, стресс. Это может привести к мигрени и слабости.
- Способствует развитию Аутоиммунных процессов.
- Мешает усвоению витаминов группы В и многих минералов, приводя к дефицитам и истощая ресурсы организма.
Итак, если ресурс, метаболизм, самочувствие позволяет, то изредка такой напиток не навредит, а вот если вы страдаете анемией, часто болеете, склонны к более быстрому окислительному стрессу, то лучше найти альтернативу,
– резюмировала Анна Гоголева.
Откажитесь от кофе, если у вас есть противопоказания /Фото Pixabay