Ягідна галета для тих, хто худне: як смачно приготувати
27 серпня 2021 , 09:10Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Марини Боржемської
Якщо ви постійно худнете – цей рецепт для вас! Неймовірно смачна галета з ягодами не залишить байдужим нікого.
Готується вона досить швидко, а неповторний аромат ви запам'ятаєте надовго. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Корисна ягідна галета
Інгредієнти (на 3 штуки):
- Цільнозернове борошно – 250 грамів.
- Окріп - 80 мілілітрів.
- Кокосове масло – 40 грамів.
- Сіль – дрібка.
- Яєчний жовток – 1 штука.
- Розпушувач – ½ чайної ложки.
- Свіжі ягоди – 150 грамів.
- Підсолоджувач (стевія або ерітрол) – 1 чайна ложка без гірки.
- Кунжут (для прикрашання).
Галету можна приготувати з різними ягодами / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Змішуємо борошно, розпушувач, окріп, сіль і розтоплене масло.
- Замішуємо тісто та прибираємо його в холодильник на 15 хвилин.
- Дістаємо тісто, ділимо на 3 частини. Розкачуємо кола.
- На тісто викладаємо ягоди та посипаємо їх підсолоджувачем.
- Загортаємо тісто в галету, змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом.
- Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин.
- Готові галети прикрашаємо свіжими ягодами й насолоджуємося неймовірним смаком і ароматом!
Смачна випічка відмінно підійде на сніданок / Фото з інстаграму Марини Боржемської