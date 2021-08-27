Готується вона досить швидко, а неповторний аромат ви запам'ятаєте надовго. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Корисна ягідна галета

Інгредієнти (на 3 штуки):

  • Цільнозернове борошно – 250 грамів.
  • Окріп - 80 мілілітрів.
  • Кокосове масло – 40 грамів.
  • Сіль – дрібка.
  • Яєчний жовток – 1 штука.
  • Розпушувач – ½ чайної ложки.
  • Свіжі ягоди – 150 грамів.
  • Підсолоджувач (стевія або ерітрол) – 1 чайна ложка без гірки.
  • Кунжут (для прикрашання).

Галету можна приготувати з різними ягодами / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Змішуємо борошно, розпушувач, окріп, сіль і розтоплене масло.
  • Замішуємо тісто та прибираємо його в холодильник на 15 хвилин.
  • Дістаємо тісто, ділимо на 3 частини. Розкачуємо кола.
  • На тісто викладаємо ягоди та посипаємо їх підсолоджувачем.
  • Загортаємо тісто в галету, змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом.
  • Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин.
  • Готові галети прикрашаємо свіжими ягодами й насолоджуємося неймовірним смаком і ароматом!

Смачна випічка відмінно підійде на сніданок / Фото з інстаграму Марини Боржемської