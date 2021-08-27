Готовится она довольно быстро, а неповторимый аромат вы запомните надолго. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Полезная ягодная галета
Ингредиенты (на 3 штуки):
- Цельнозерновая мука – 250 грамм.
- Кипяток – 80 миллилитров.
- Кокосовое масло – 40 грамм.
- Соль – щепотка.
- Яичный желток – 1 штука.
- Разрыхлитель – ½ чайной ложки.
- Свежие ягоды – 150 грамм.
- Подсластитель (стевия или эритрол) – 1 чайная ложка без горки.
- Кунжут (для украшения).
Галету можно приготовить с различными ягодами / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Смешиваем муку, разрыхлитель, кипяток, соль и растопленное масло.
- Замешиваем тесто и убираем его в холодильник на 15 минут.
- Достаем тесто, делим на 3 части. Раскатываем круги.
- На тесто выкладываем ягоды и посыпаем их подсластителем.
- Заворачиваем тесто в галету, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.
- Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут.
- Готовые галеты украшаем свежими ягодами и наслаждаемся невероятным вкусом и ароматом!
Вкусная выпечка отлично подойдет на завтрак / Фото из инстаграма Марины Боржемской