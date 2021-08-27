Готовится она довольно быстро, а неповторимый аромат вы запомните надолго. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Полезная ягодная галета

Ингредиенты (на 3 штуки):

  • Цельнозерновая мука – 250 грамм.
  • Кипяток – 80 миллилитров.
  • Кокосовое масло – 40 грамм.
  • Соль – щепотка.
  • Яичный желток – 1 штука.
  • Разрыхлитель – ½ чайной ложки.
  • Свежие ягоды – 150 грамм.
  • Подсластитель (стевия или эритрол) – 1 чайная ложка без горки.
  • Кунжут (для украшения).

Галету можно приготовить с различными ягодами / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Смешиваем муку, разрыхлитель, кипяток, соль и растопленное масло.
  • Замешиваем тесто и убираем его в холодильник на 15 минут.
  • Достаем тесто, делим на 3 части. Раскатываем круги.
  • На тесто выкладываем ягоды и посыпаем их подсластителем.
  • Заворачиваем тесто в галету, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.
  • Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут.
  • Готовые галеты украшаем свежими ягодами и наслаждаемся невероятным вкусом и ароматом!

Вкусная выпечка отлично подойдет на завтрак / Фото из инстаграма Марины Боржемской