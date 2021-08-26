Лише кілька хвилин і ви насолоджуєтеся салатом. Його рецептом поділилася дієтологиня та нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Салат від 100 хвороб

Інгредієнти:

  • Топінамбур – 200 грамів.
  • Морква – 100 грамів.
  • Яблуко – 1 штука.
  • Горіхи волоські – 5 штук.
  • Лимон – ½ штуки.
  • Олія – 2 столові ложки.
  • Сіль – 1 чайна ложка.

Топінамбур – один з головних інгредієнтів салату / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Морква, топінамбур і яблуко необхідно помити та очистити.
  • Нарізаємо все на крупній тертці.
  • Горіхи подрібнюємо.
  • Змішуємо всі інгредієнти.
  • Заправляємо салат олією та лимонним соком.
  • Страва готова, можна подавати її до столу.

Для салату знадобляться сезонні овочі / Фото Pixabay