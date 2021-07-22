Врятуйте одяг після пікніка: 5 літніх плям, які ви не вміли прати

У літній сезон ми проводимо багато часу на природі. Після відпочинку на свіжому повітрі часто залишаються забруднення на одязі.

Ідеї 24 розповідають, як вивести плями, які залишились після пікніка. Ви зможете легко врятувати свої улюблені речі.

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Як вивести плями після відпочинку на природі

Трава

Якщо ви засиділись на траві і ваші шорти покрились зеленими плямами, не хвилюйтесь! Нанесіть засіб для прання на забруднене місце, добре потріть щіткою із м'якою щетиною і залишіть на 15 хвилин. Після цього помістіть річ у пральну машинку. Якщо забруднення залишились, не сушіть одяг, а замочіть у розчині теплої води та відбілювача мінімум на 1 годину і знову поперіть.

Жирні плями



Як вивести жирні плями / Фото Manalokam

Застарілі забруднення від шашлику вивести не легко, але можливо. Для цього нанесіть на пляму господарсе мило, посипте цукром та залишіть на 10 – 20 хвилин. Після цього потріть щіткою і відправляйте у пральну машинку.

Болото

Коли хочеться чогось справжнього,– якраз те, що треба.

Вода не допоможе вивести болото, особливо тепла, а лише проштовхне забруднення глибше у волокна. Якщо пляма висохла, видаліть залишки за допомогою щітки, або потріть її. Після цього замочіть річ у холодній воді з рідким мийним засобом чи відбілювачем на 30 хвилин та промийте у теплій воді. Якщо плями залишились, замочіть одяг на ніч у розчині кисневого відбілювача.

Пилок квітів

Якщо ви піддались спокусі та зірвали квітку, а вона забруднила – це може стати проблемою. Пилок дуже важко видаляти з одягу. Не рекомендуємо витирати забруднення рукою чи серветкою, адже це лише ускладнить процес прання. Спробуйте струсити дрібні частинки з одягу, або скористайтесь клейкою стрічкою.

Якщо пилок все ж потрапив на тканину, залиште її у розчині холодної води та відбілювача мінімум на 30 хвилин. Після замочування поперіть одяг і не сушіть до повного видалення забруднень. Якщо пляма залишилась, повторіть процес.



Повторно поперіть одяг, якщо забруднення залишились / Фото Pinterest

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Ягоди

Ви не пошкодите речі, якщо обробите забруднення від ягід яєчним жовтком та гліцерином. Змішайте інгредієнти, нанесіть на тканину і залиште на 2 – 3 години. Після цього виперіть одяг у теплій воді.