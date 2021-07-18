Щоб вберегти свою дитину від шкідливих мікробів, потрібно періодично прати іграшки. Існує два види очищення: сухе та вологе. Як їх проводити та який кращий, ділимось у нашому матеріалі.

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Як правильно прати іграшки

Сухе очищення

Суха обробка іграшок не вимагає багатьох зусиль. Її можна проводити за допомогою порохотягу та продукту, який ви точно знайдете вдома.

Сода



Сухе очищення можна провести за допомогою соди / Фото Pinterest

Помістіть іграшку у пакет та насипте зверху пів склянки соди. Міцно зав'яжіть його та потрусіть 3 – 5 хвилин. Після цього дістаньте іграшку з пакета і зметіть залишки соди разом з пилом.

Замість соди можна також використовувати крохмаль.

Порохотяг

Порохотяг теж допоможе вам очистити іграшки від пилу. Підберіть спеціальну насадку і зменште потужність, щоб не пошкодити дрібні деталі.

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Вологе очищення

Для вологої обробки рекомендуємо використовувати піну із дитячого мила.

Іграшки з вовни

Щоб очистити іграшки з вовни, намиліть мочалку милом та добре відтисніть зайву рідину. Обережно протріть повстяну іграшку, особливу увагу приділіть забрудненим місцям. Після цього змийте залишки засобу за допомогою вологої тканини та дайте іграшці висохнути на свіжому повітрі.

Іграшки з дрібними деталями або наповнені кульками



Як правильно прати іграшки з кульковим наповненням / Фото Cleanipedia

Для іграшок з приклеєними дрібними деталями чи кульковим наповненням потрібне спеціальне очищення. Наберіть у місткість води, додайте дитячий шампунь і добре перемішайте. Зачерпніть трохи піни мочалкою, нанесіть на іграшку і добре потріть. Залишки мийного засобу можна змити за допомогою мокрої тканини або махрового рушника.

Прання

Якщо ж іграшки дуже забруднені і ви хочете повноцінно їх почистити, вам допоможе ручне або машинне прання. Розповідаємо, як правильно їх проводити.

Прання вручну



М'які іграшки краще прати вручну, щоб не пошкодити їх / Фото Pinterest

Ручне прання чудово підійде для невеликих за розміром іграшок. Наберіть у посудину теплу воду, помістіть туди приладдя, натріть його дитячим засобом і залишіть на 10 хвилин. Для сильних забруднень використовуйте щітку. Після очищення добре промийте іграшки у воді. Якщо на них немає дрібних деталей, можете викрутити зайву рідину, або ж розкладіть рушник і дайте їй стекти самостійно.

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Машинне прання



Механічне прання дуже жорстке / Фото Pinterest

З механічним пранням потрібно бути дуже обережним, адже воно зазвичай жорсткіше і може пошкодити ваші іграшки. Перед очищенням уважно прочитайте інструкцію на ярлику та ці поради.