Ідеї 24 розповідають, як вивести плями, які залишились після пікніка. Ви зможете легко врятувати свої улюблені речі.

Рекомендуємо Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду

Як вивести плями після відпочинку на природі

Трава

Якщо ви засиділись на траві і ваші шорти покрились зеленими плямами, не хвилюйтесь! Нанесіть засіб для прання на забруднене місце, добре потріть щіткою із м'якою щетиною і залишіть на 15 хвилин. Після цього помістіть річ у пральну машинку. Якщо забруднення залишились, не сушіть одяг, а замочіть у розчині теплої води та відбілювача мінімум на 1 годину і знову поперіть.

Жирні плями



Як вивести жирні плями / Фото Manalokam

Застарілі забруднення від шашлику вивести не легко, але можливо. Для цього нанесіть на пляму господарсе мило, посипте цукром та залишіть на 10 – 20 хвилин. Після цього потріть щіткою і відправляйте у пральну машинку.

Коли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.

Болото

Вода не допоможе вивести болото, особливо тепла, а лише проштовхне забруднення глибше у волокна. Якщо пляма висохла, видаліть залишки за допомогою щітки, або потріть її. Після цього замочіть річ у холодній воді з рідким мийним засобом чи відбілювачем на 30 хвилин та промийте у теплій воді. Якщо плями залишились, замочіть одяг на ніч у розчині кисневого відбілювача.

Пилок квітів

Якщо ви піддались спокусі та зірвали квітку, а вона забруднила – це може стати проблемою. Пилок дуже важко видаляти з одягу. Не рекомендуємо витирати забруднення рукою чи серветкою, адже це лише ускладнить процес прання. Спробуйте струсити дрібні частинки з одягу, або скористайтесь клейкою стрічкою.

Якщо пилок все ж потрапив на тканину, залиште її у розчині холодної води та відбілювача мінімум на 30 хвилин. Після замочування поперіть одяг і не сушіть до повного видалення забруднень. Якщо пляма залишилась, повторіть процес.



Повторно поперіть одяг, якщо забруднення залишились / Фото Pinterest

Цікаво знати Бережіть дітей від бактерій: як правильно прати м'які іграшки

Ягоди

Ви не пошкодите речі, якщо обробите забруднення від ягід яєчним жовтком та гліцерином. Змішайте інгредієнти, нанесіть на тканину і залиште на 2 – 3 години. Після цього виперіть одяг у теплій воді.